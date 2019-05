Berlin /Hannover Der Kompromiss zum Umgang mit Wölfen in Deutschland soll bereits an diesem Mittwoch die Bundesminister im Kabinett beschäftigen. „Ich bin froh, dass wir jetzt endlich eine Einigung haben, die Herdenschutz und Artenschutz in Einklang bringt“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag mit Blick auf den Gesetzentwurf, über den sie mit Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) lange gestritten hatten. „Hier ist ein vernünftiger Interessensausgleich gelungen.“ Es werde einfacher, Herden vor wiederholten Rissen zu schützen, aber der Wolf bleibe eine streng geschützte Tierart.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass künftig nach Wolfsrissen auch dann Wölfe geschossen werden dürfen, wenn nicht klar ist, welches Tier genau zugebissen hat, und zwar so lange, bis es keine weiteren Risse gibt. Das kann auch bedeuten, dass ein ganzes Rudel geschossen wird, wie es in den Erläuterungen heißt. Allerdings muss jeder Abschuss zuvor von den Landesbehörden genehmigt werden.

Sowohl Umweltverbände als auch Jäger und der Bauernverband haben den Entwurf kritisiert. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD, Sande) hält die geplanten Regelungen des Bundes für Wolfsabschüsse dagegen für sinnvoll. „Es ist sehr positiv, dass der Bund endlich gewillt ist, Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz vorzunehmen, um den Bundesländern mehr Rechtssicherheit bei der Entnahme von problematischen Wölfen zu geben“, sagte Lies am Dienstag. Er freue sich, dass die Bundesregelung einige zentrale Forderungen aus Niedersachsen umsetze.