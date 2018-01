Großrazzia gegen Schleuserbande

Oldenburg/Bielefeld

Oldenburgerin Fordert Schadenersatz Trauer um fehlendes Brautkleid sitzt tief

Was für eine Enttäuschung: Manuela Wolke hatte in einer Boutique in Bielefeld ein Brautkleid bezahlt und nie erhalten. Jetzt kommt es zum Prozess. Die 46-Jährige warnt andere Frauen über Facebook.