Berlin /Hannover Bund und Länder wollen im Kampf gegen Rechtsextremismus gemeinsam Frühwarnsysteme einrichten. Das Bundeskriminalamt soll bis Ende des Jahres mit den Sicherheitsbehörden in Thüringen und Sachsen-Anhalt ein entsprechendes Analyseprogramm mit dem Namen „Radar-iTE“ entwickeln. In Sachsen wird an einem ähnlichen System gearbeitet, hieß es am Freitag. Ursprünglich war das Programm zur Warnung vor islamistischen Terroristen eingesetzt worden.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) unterstützt die Pläne. „Ich halte das für ein Erfolgsmodell und bin deshalb dafür, vergleichbare ,Radar-Systeme‘ zu entwickeln und für andere Phänomenbereiche einzusetzen.“ „Radar-iTE“ sei ein System zur einheitlichen Bewertung von terroristischen Gefährdern mit einem Punktesystem, das den Polizeien aufgrund festgelegter Kriterien eine Bewertung des Risikopotenzials ermögliche.

„Wie dringend notwendig ein solches Instrument ist, hat uns der Mord an Walter Lübcke schmerzhaft gezeigt.“ Die Zahl gewaltbereiter Rechtsextremisten in Deutschland sei hoch. „Um sicherzustellen, dass die Sicherheitsbehörden keinen einzigen von ihnen aus dem Blick verlieren, brauchen wir ein valides System zur Einstufung.“

Der Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) war am 2. Juni erschossen worden. Unter Verdacht steht der geständige 45-jährige Stephan E. aus Kassel. Er ist mehrfach vorbestraft und war in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen, zuletzt aber nicht mehr im Visier der Sicherheitsbehörden.