Berlin /Hannover In der Diskussion über die Gewaltstudie werden immer mehr Forderungen laut. Der niedersächsische Flüchtlingsrat bekräftigte seine Forderung nach besseren Aufenthaltsperspektiven. „Es verwundert nicht, dass die vielfach prekären Lebensumstände und die alltägliche Konfrontation mit staatlich forcierter Perspektivlosigkeit Frustration und aggressives Verhalten begünstigen können“, sagte Geschäftsführer Kai Weber am Donnerstag. Viele Missstände, die die Untersuchung anführe, würden vom Flüchtlingsrat bereits seit Längerem kritisiert.

Die Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums hatte ergeben, dass es vor allem durch junge und männliche Flüchtlinge zwischen 2014 und 2016 zu einem spürbaren Anstieg von Gewalttaten gekommen ist. Analysiert wurde die Lage in Niedersachsen. Danach stieg die Zahl der Gewalttaten zwischen 2014 und 2016 in dem Bundesland um 10,4 Prozent. Zu 92,1 Prozent sei diese Zunahme Flüchtlingen zuzurechnen.

Unions-Politiker forderten schnellere Abschiebungen. Die Maghreb-Staaten müssten rasch als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, um Asylbewerber von dort einfacher in ihre Heimat zurückschicken zu können.

Die Zahl der Abschiebungen in den Maghreb stieg nach Zahlen des Bundesinnenministeriums 2017 deutlich. So schob Deutschland von Januar bis November 1544 abgelehnte Asylbewerber nach Algerien, Marokko und Tunesien ab, die meisten davon (702) nach Marokko. 2016 waren insgesamt 397 Menschen in den Maghreb abgeschoben worden.

Die Linken betonten, die Studie zeige, wie wichtig eine klare Bleiberechtsperspektive, gute Betreuungsangebote und der Familiennachzug für die Prävention von Straftaten seien. Auch der AWO-Bundesverband mahnte Perspektiven für junge Menschen „egal welcher Herkunft“ an.

Der Vize-Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Ulf Küch, sagte der „Welt“, die Polizei weise seit Jahren auf die in der Studie angesprochenen Probleme hin. „Doch lange wollten die Politiker nicht hinhören, etwa bei dem Phänomen der sogenannten unbegleiteten minderjährigen Ausländer“, sagte Küch. „Den Polizisten war schon 2015 klar, dass darunter viele erwachsene Männer sind.“