Berlin /Hannover /Oldenburg Zehntausende Menschen haben am Freitag in etlichen deutschen Städten für die Gleichstellung von Frauen und Männern demonstriert. Allein in Berlin beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz. Auch in vielen anderen Städten gab es Aktionen und Demonstrationen. In Oldenburg etwa versammelten sich mehr als 200 Frauen und Mädchen auf dem Schlossplatz und zogen von dort aus durch die Innenstadt.

Weltweit fordern am Frauentag zahlreiche Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals 1911 organisiert.

Berlin hat ein Zeichen gesetzt und den Internationalen Frauentag am Freitag erstmals als Feiertag begangen. Auch die Bundesministerien und andere Behörden waren „geschlossen“, während der Rest Deutschlands arbeitete.

Das würden sich auch viele andere Bundesbürger wünschen. Mehr als die Hälfte der Deutschen ist dafür, den Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Institutes YouGov. Danach würden 54 Prozent der Befragten gern dem Beispiel Berlins folgen, 34 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Jenseits des Feierns geht es um weitere Schritte für mehr Gleichberechtigung: „Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich“, erklärte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und plädiert für Parität im Parlament. „Fifty, Fifty. 50:50 für Frauen und Männer“, sagte Barley. Unterstützung erhielt sie von Familienministerin Franziska Giffey (SPD): „Wir brauchen echte Parität. Deshalb unterstütze ich alle Initiativen und Vorschläge aus dem Parlament, die den Anteil von Frauen im Bundestag erhöhen können. Von alleine wird sich aber nichts ändern“, sagte Giffey unserer Berliner Redaktion.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beklagte, „dass die Gleichstellung von Mann und Frau gerade in der Politik bei Weitem noch nicht erreicht ist“. Der Anteil der Frauen im Bundestag und im niedersächsischen Landtag sei zuletzt sogar rückläufig gewesen. Die Verantwortung liege „in allererster Linie bei den Parteien“, die sich noch mehr anstrengen müssten, Frauen die politische Mitarbeit zu erleichtern. Gleichstellungsministerin Carola Reimann (SPD) rief Frauen und Männer gleichermaßen dazu auf, sich für die Gleichstellung in den Parlamenten stark zu machen.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte in einem NWZ-Gastbeitrag angekündigt, einer ihrer persönlichen Schwerpunkte als Parteivorsitzende werde es sein, „verstärkt Frauen für die Politik zu gewinnen und das Quorum in unserer Partei konsequenter umzusetzen“.