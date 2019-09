Pistorius pocht auf Combat-18-Verbot

Berlin /Hannover Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) pocht auf ein Verbot der rechtsextremen Gruppierung „Combat 18“. „Wenn wir „Combat 18“ verfassungsfest verbieten können, sollten wir das so schnell wie möglich tun“, sagte Pistorius der „taz“ am Montag. Das Bundesinnenministerium wollte sich nicht dazu äußern, ob ein Verbot geprüft werde. „Combat 18“ ist ein gewaltbereites rechtsextremes Netzwerk, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist.