Berlin /Hannover Viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl sind die Weichen für eine neue Große Koalition gestellt – und die SPD steht vor dem nächsten großen personellen Umbruch. Martin Schulz will den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben und Außenminister unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werden. Dabei hatte Schulz einen Eintritt in Merkels Kabinett nach der Wahl noch ausgeschlossen.

Wichtigster SPD-Mann im Kabinett soll Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister werden. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer soll ein neu zugeschnittenes Superministerium für Inneres, Heimat und Bau bekommen.

Das ist das Ergebnis eines dramatischen Finales der 13-tägigen Koalitionsverhandlungen, das am Mittwochmorgen nach 24 Stunden endete. „Es hat sich gelohnt“, sagte Merkel anschließend. Sicher ist aber noch nichts: Die rund 463 000 SPD-Mitglieder stimmen vom 20. Februar bis zum 2. März über den Vertrag ab. Nur bei einem Ja kann das neue Kabinett wenige Tage später vereidigt werden, womit die mit Abstand längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik vollbracht wäre. Das Bundesverfassungsgericht gab am Mittwoch grünes Licht für den Mitgliederentscheid.

Bei der Postenverteilung schnitt die SPD überraschend gut ab. Sie soll sechs Ministerien bekommen. Die personelle Neuaufstellung hat vor allem einen Leidtragenden: den bisherigen Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Der frühere Parteichef wird dem neuen Kabinett nicht mehr angehören.

Der Wortführer der Groko-Gegner in der SPD, Juso-Chef Kevin Kühnert, kritisierte das Zustandekommen der Einigung. Seine Stellvertreterin, Katarina Andres aus Hannover, sagte der NWZ: „Das Postengeschacher ist abstoßend.“

SPD und CDU in Niedersachsen hingegen sind zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. „Niedersachsen wird davon als Wirtschaftsstandort und von den Investitionen im Bereich der frühkindlichen Bildung und der Ganztagsbetreuung profitieren“, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann.