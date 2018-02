Berlin /Hannover Martin Schulz steht mit leeren Händen da. Nach dem angekündigten Rückzug vom SPD-Vorsitz zwingt die Partei ihren einstigen Spitzenkandidaten auch zum Verzicht auf den Posten des Außenministers – auch deshalb, um den SPD-Mitgliederentscheid über eine erneute Große Koalition nicht zu gefährden. Schulz erklärte am Freitag in Berlin, durch die Diskussion um seine Person sehe er ein Votum für Schwarz/Rot als gefährdet an. „Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind.“

Schulz hatte nach dem Debakel der SPD bei der Bundestagswahl im September ausgeschlossen, in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten. Nach der Einigung mit der Union hatte er aber erklärt, Außenminister werden zu wollen. Viele in der SPD warfen ihm Wortbruch vor. Auch der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel griff Schulz massiv an.

Nun steht Schulz vor einem Scherbenhaufen, da er bereits angekündigt hatte, den Parteivorsitz an Andrea Nahles abzugeben. Die designierte Vorsitzende bescheinigte ihm am Freitag „beachtliche menschliche Größe“. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, Schulz werde seiner Verantwortung gerecht. „Die Entscheidung der Mitglieder über einen Regierungseintritt der SPD darf nicht von Personalfragen überlagert sein.“

Bei den Informationsveranstaltungen vor dem Mitgliederentscheid sperrt die SPD in Niedersachsen indes die Presse aus. Journalisten dürfen nur vor oder nach den Veranstaltungen Fragen stellen. Die Mitglieder sollten ohne Presse diskutieren dürfen, heißt es. Die Anweisung an alle Landesverbände kommt aus der Berliner SPD-Zentrale.