Berlin /Hannover Die Debatte über die Finanzierung der Pflege in der alternden Gesellschaft nimmt an Fahrt auf. Seit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt hat, bis zum Frühjahr ein Finanzkonzept vorzustellen, legen Sozialverbände, Versicherungen und Stiftungen Vorschläge für Finanzierungsmodelle vor.

Die Zahl der Menschen, die zu Hause Angehörige pflegen, ist in den vergangenen drei Jahren um 25 Prozent gestiegen. Das geht aus einer am Donnerstag in Hannover veröffentlichten Erhebung der Kaufmännischen Krankenkasse KKH hervor. Grund sei die Reform bei den Pflegestufen. Durch die gesetzliche Änderung sei die Zahl der Anspruchsberechtigten gestiegen, hieß es. Pflegepersonen stünden täglich vor neuen Herausforderungen, hieß es. Deshalb sollten sie ihre eigene Gesundheit stärken und hin und wieder Abstand vom Pflegealltag gewinnen.

Seit 2013 hat die Große Koalition drei Reformgesetze beschlossen und dabei unter anderem die Kriterien für Pflegebedürftigkeit neu definiert, die Leistungen für Demenzkranke verbessert, die Hilfen für pflegende Angehörige gestärkt sowie die Pflegeberatung ausgebaut. Zudem wurde ein neuer Pflege-TÜV auf den Weg gebracht. Das alles kostet.

Bislang wurden die Reformen vor allem durch Anhebungen der Beitragssätze finanziert. Auch die Pflegebedürftigen, die in Heimen leben, mussten mit wachsenden Zuzahlungen zurechtkommen. Im bundesweiten Durchschnitt liegen sie bei monatlich mehr als 1800 Euro. Inzwischen kann jeder sechste Betroffene diese Kosten nicht mehr tragen. 2018 bezogen deshalb rund 318 580 Menschen in Pflegeheimen Hilfe zur Pflege, ein Anstieg von rund sechs Prozent gegenüber 2017.

Die Stellschrauben bei der Pflegefinanzierung liegen auf der Hand: Höhere Beiträge zur Versicherung, größere Eigenanteile der Pflegebedürftigen und mehr Steuerzuschüsse könnten zur Finanzierung der wachsenden Kosten beitragen. Vermutlich wird es auf eine Kombination aus allen Elementen hinauslaufen. Schon haben die Interessengruppen ihre Vorschläge vorgelegt.

Die Bertelsmann-Stiftung sprach sich am Donnerstag für einen Mix aus moderat steigenden Beiträgen und einem wachsenden Zuschuss aus Steuermitteln in den bereits existierenden Pflegevorsorgefonds aus. Mit dieser „besten Lösungsvariante“ werde insbesondere mehr Generationengerechtigkeit geschaffen, hieß es zur Begründung. Die künftigen Generationen würden am wenigsten zusätzlich belastet.

Der Bundeszuschuss soll danach zu Beginn bei jährlich 9,6 Milliarden Euro liegen und würde bis 2050 auf 24,5 Milliarden Euro steigen. Die zunächst überschüssigen Mittel könnten in den bereits existierenden Pflegevorsorgefonds fließen und dazu dienen, den Beitragssatz bis 2050 stabil bei 3,5 Prozent zu halten.

Zuvor hatte am Mittwoch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) einen Systemwechsel bei der Finanzierung der Pflege gefordert. Es plädiert für ein Zwei-Säulen-Modell aus gegenwärtiger Pflegeversicherung und einer kapitalgedeckten privaten Zusatzversicherung. Auch der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) wirbt dafür, die eigenverantwortliche private Pflegevorsorge auszubauen.