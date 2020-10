Schweinestau ruft Klöckner auf Plan

Berlin /Hannover Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) fordert, die Arbeitszeiten in Schlacht- und Zerlegebetrieben vorübergehend auszuweiten. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) bittet sie darum, sich „für flexible Lösungen zur Öffnung der Schlachtbetriebe an Sonn- und Feiertagen einzusetzen“ – auch am Reformationstag, dem 31. Oktober, der in Niedersachsen Feiertag ist.

Einen teils wortgleichen Brief hatte Klöckner in dieser Woche auch schon an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geschrieben. Der Schlachtstau bereite „allergrößte Sorgen“, es drohe die Gefahr von Tierschutzproblemen in vollen Ställen.