Berlin Seit Januar werden erstmals Straftaten gegen Sinti und Roma in der Statistik der Kriminalpolizei geführt, so dass antiziganistische Gewalt trennscharf erfasst werden kann. Von Januar bis Ende November wurden demnach 30 politisch motivierte Straftaten gegen Sinti und Roma verübt. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt. Bei einem Angriff wurde eine Person verletzt, in einem Fall ein von Sinti und Roma bewohntes Haus gezielt attackiert. Bei sechs Straftaten handelte es sich um antiziganistische Äußerungen in sozialen Medien.

Da die Statistik erst seit Januar geführt werde, seien Langzeitvergleiche nicht möglich, erklärt das Ministerium und ergänzt: „Jedoch betrachtet die Bundesregierung auch ohne eine entsprechende datenbasierte Lageentwicklung den Antiziganismus, welchem Sinti und Roma in Deutschland und Europa ausgesetzt sind, mit Sorge.“

Ulla Jelpke, Vizefraktionschefin der Linkspartei, begrüßte, dass antiziganistische Straftaten nun unter dem Stichwort „Hasskriminalität“ erfasst werden. „Dass es seit Beginn der Erfassung im Januar 2017 „nur“ 30 solcher Straftaten gegeben haben soll, wäre – verglichen etwa mit antisemitischen Straftaten – erfreulich“, sagte Jelpke im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Jedoch bleibt angesichts der großen Differenz in der Problemwahrnehmung Skepsis.“

Der Zentralrat der Sinti und Roma wirft auch den deutschen Behörden Diskriminierung bis hin zum sogenannten „Racial Profiling“ vor, wobei Menschen nach ihrer Volksgruppenzugehörigkeit betrachtet werden.