Berlin Die Schwarze Null im Bundeshaushalt bleibt in der SPD und damit der Großen Koalition ein Zankapfel. Hatten die Sozialdemokraten mit der Wahl ihrer neuen Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans dieses Leitbild noch vor wenigen Wochen massiv in Zweifel gezogen, so verschaffen sich die Befürworter unter ihnen inzwischen wieder stärker Gehör.

Das Thema steht aber auch auf der Agenda des schwarz-roten Regierungsbündnisses ganz weit oben. Es wird daher das nächste Spitzentreffen der Koalitionspartner am 29. Januar beschäftigten. Dort soll es nun ans Eingemachte, also um Inhalte, gehen – und damit um die Etatpolitik.

• Union pocht auf Kontinuität: Für CDU und CSU bleibt die Schwarze Null das Gütesiegel der Haushaltspolitik unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. CSU-Chef Markus Söder stellte am Montag schon einmal klar: „Wir sind auch der Meinung, dass die Schwarze Null erhalten werden soll.“ Ebenso sieht es Merkel, wie sie schon häufiger deutlich gemacht hat. Die Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag liegt gleichfalls auf Kurs.

• Wirtschaft mahnt zur Vorsicht: In der Wirtschaft und der Wissenschaft mehren sich in jüngster Zeit hingegen die Stimmen, die vor einem sturen Festhalten am Nein zu neuen Krediten warnen. Die vorerst letzte Äußerung von Gewicht dieser Art kam vom Präsidenten des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf. Der hält ein langfristig ausgerichtetes Investitionsprogramm für vorrangig und die Schwarze Null für hinderlich auf dem Weg dazu.

• Befürworter auch in der SPD: Zu denen, die in der SPD trotz der Lockerungsrufe aus der eigenen Partei vor einem Zurück zur Aufnahme neuer Schulden warnen, zählt der Erste Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentscher, der sich im Wahlkampf befindet: „Wir dürfen uns nicht zulasten der kommenden Generationen weiter verschulden.“ Sich selbst nennt er einen Freund der Schuldenbremse, die neuen Krediten des Bundes enge Grenzen setzt. Für ihn stellt sie auch kein Hemmnis für Investitionen dar, jedenfalls dann nicht, „wenn man klug mit ihr umgeht“.

• Neue SPD-Führung will Lockerung: Esken und Walter-Borjans aber haben von Anfang an deutlich gemacht, dass für sie die Schwarze Null kein Ziel von Rang ist. Stattdessen geben sie dauerhaft höheren Investitionen den Vorrang. Im SPD-Parteitagsbeschluss vom Dezember wird einer Investitionspolitik „nur nach Kassenlage“ eine Absage erteilt. Stetig hohe Investitionen dürften nicht an der Schwarzen Null scheitern.

• Finanzminister in Deckung: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vermeidet seit Langem klare Aussagen, wie er es mit der Schwarzen Null hält – auch wenn ihm vielfach anderes zugeschrieben wird. Er hat immer wieder deutlich gemacht, dass in Krisenzeiten auch neue Kredite des Bundes Sinn machen könnten.