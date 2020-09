Hitzige Wortgefechte im Bundestag zu Moria

Berlin Die Fraktionen im Bundestag haben sich heftige Wortgefechte um die richtige Antwort auf den Brand im Migrantenlager Moria geliefert. „In Moria sind die Werte der EU in Flammen aufgegangen“, erklärte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch am Freitag. Er zitierte ausgiebig aus der Bibel und warf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor: „Ihr Agieren ist nicht christlich, Ihr Agieren ist unmenschlich.“

Die Linksfraktion forderte, dass Deutschland in einem ersten Schritt die mehr als 12 000 Menschen, die durch die Brände in Moria obdachlos wurden, aufnimmt, soweit diese nicht in andere aufnahmebereite Länder möchten.

Seehofer betonte, Deutschland habe seit 2015 insgesamt 1,73 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Inzwischen kämen an jedem Werktag wieder 300 bis 400 weitere Menschen ins Land. „Wir nähern uns wieder den Höchstzahlen der Vergangenheit.“ Dass Deutschland nun 100 bis 150 Jugendliche von Moria aufnehme, sei ein „ganz konkretes Beispiel praktizierter Nächstenliebe“.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Gottfried Curio, wies darauf hin, dass die griechischen Behörden davon ausgehen, dass Migranten die Feuer in Moria legten. „Man macht sich hilflos, um dadurch Ansprüche zu erpressen“, sagte Curio über die Migranten, die er auch als „Feuerteufel“ bezeichnete.

Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Luise Amtsberg, forderte die Notversorgung und Aufnahme für die Migranten von Moria, wie es bei anderen Katastrophen auch Priorität habe – hier werde „mit zweierlei Maß gemessen“.