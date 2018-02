Berlin Dürfen jetzt auch Hunde über die Neuauflage der Großen Koalition abstimmen? Riesenwirbel gibt es am Dienstag über ein tierisches Fake-Mitglied, das die „Bild“ der SPD untergejubelt hatte. Das Willy-Brandt-Haus bemüht sich um Schadensbegrenzung: Nur Stimmen, die zusammen mit einer eidesstattlichen Erklärung über die Korrektheit aller persönlichen Angaben im Briefkasten der Parteizentrale landen, seien gültig. Wie läuft die Mitgliederbefragung genau ab, wie wird ausgezählt, wie lauten die Prognosen? Die Fakten.

• Die Lima-Affäre

„Lima“ ist ein Hund, 21 Hundejahre alt. Die „Bild“-Zeitung hatte den Vierbeiner mit der E-Mail-Adresse des Frauchens online bei der SPD Berlin angemeldet. Der Schwindel fliegt nicht auf, der Hund erhält am 17. Februar die SPD-Zeitung „Vorwärts“ samt der Unterlagen für die Mitgliederbefragung, wird zu Regionalkonferenzen mit Andrea Nahles eingeladen. Am ersten Tag der offiziellen Abstimmung veröffentlicht das Boulevardblatt die Story samt Foto. Parteivize Ralf Stegner schimpft: „Hier wird versucht, starke innerparteiliche Demokratie lächerlich zu machen.“ Die SPD schaltet einen Anwalt ein und zieht vor den Presserat. Durch die Angabe falscher Identitäten für den Parteieintritt hätten die Journalisten gegen den Pressekodex verstoßen. Der Hund werde ausgeschlossen.

• Die Post

Bis zum Dienstag hat die Partei an ihre gut 463 722 stimmberechtigten Mitglieder (plus „Lima“) die Unterlagen samt 177-seitigem Koalitionsvertrag und einem Groko-Werbeschreiben der Parteiführung geschickt. „Du entscheidest, ob die SPD in eine Regierung mit CDU und CSU eintritt“, heißt es darin. „Der Koalitionsvertrag trägt eine deutliche sozialdemokratische Handschrift.“ Kostenpunkt für die gesamte Befragung: 1,5 Millionen Euro.

• Die Abstimmung

Bis zum 2. März, 24 Uhr, müssen die Stimmzettel plus eidesstattlicher Erklärung im Postfach des SPD-Vorstandes eingehen. Jeder Brief wird auf Stimmberechtigung geprüft, versichert die SPD nach der „Lima“-Affäre. Wer die eidesstattliche Erklärung fälscht, begeht eine Straftat. Online können nur die 2300 im Ausland lebenden SPD-Mitglieder abstimmen.

• Die Auszählung

Die Briefe werden per Lastwagen ins Willy-Brandt-Haus gebracht. Geöffnet werden sie mit Hochleistungsschlitzmaschinen, die 20 000 Briefe pro Stunde schaffen. Die 120 Freiwilligen, die die Stimmen zählen, müssen ihre Handys abgeben, damit nichts nach außen dringt. Bei der letzten Groko-Basis-Abstimmung der SPD vor fünf Jahren dauerte die Auszählung 14 Stunden. Das Ergebnis wird vermutlich am frühen Nachmittag des 4. März, ein Sonntag, von Schatzmeister Dietmar Nietan verkündet.

• Die Prognose

Es knirscht gewaltig an der Basis. Viele Genossen fürchten, die SPD verliere in einer neuen Groko weiter an Profil. Juso-Chef Kevin Kühnert erhält für seine „No Groko“-Kampagne starken Zulauf. Doch angesichts von aktuellen Umfragewerten von teils unter 16 Prozent – noch hinter der AfD – dürfte den allermeisten Mitgliedern klar sein, dass Neuwahlen eine existenzielle Bedrohung für die SPD wären. Auch in besonders kritischen Landesverbänden wie NRW wird daher mit einem mehrheitlichen Ja gerechnet. Parteifunktionäre erwarten am Ende zwischen 60 und 65 Prozent pro Groko.