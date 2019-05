Berlin /Im Nordwesten Nach den Wahlpleiten bei der Europawahl haben die Spitzen der Großen Koalition zwar Fehler eingeräumt, personelle Konsequenzen soll es aber zunächst nicht geben. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Chefin Andrea Nahles erhielten am Montag in Parteigremien Rückendeckung. Doch Andrea Nahles will sich in der kommenden Woche am Dienstag in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. Das kündigte Nahles am Montag an. Union und SPD wollen die Große Koalition weiterführen, aber ihr Profil schärfen – vor allem beim Klimaschutz.

Die großen Wahlsieger, die Grünen, lehnen eine Debatte über einen eigenen Kanzlerkandidaten ab. Sie hätten die Wahlen nicht gewonnen, um „um uns selbst zu kreisen“, sagte Parteichef Robert Habeck. In Bremen halten sie sich offen, mit wem sie regieren wollen: mit CDU und FDP oder mit SPD und Linken.

Nahles schloss einen sofortigen Rücktritt aus: „Die Verantwortung, die ich habe, spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen.“ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte, sie solle Partei- und Fraktionschefin bleiben. „Sie ist es, sie bleibt es. Und sie soll es auch bleiben.“ Eine größere Kabinettsumbildung soll es erst mal nicht geben – außer dem Wechsel im Justizressort. Ministerin Katarina Barley (SPD) bat um ihre Entlassung. Die SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl wechselt ins EU-Parlament. Als Nachfolgerin wird SPD-Fraktionsvize Eva Högl gehandelt. Unterdessen gab es im Nordwesten bemerkenswerte Wahlergebnisse: So erreichte der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 67,2 Prozent die höchste Wahlbeteiligung niedersachsenweit. Die niedrigste meldete Salzgitter, wo nur 51,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Auch in Delmenhorst (52,6 Prozent) und im Landkreis Wittmund (52,9 Prozent) blieb der Anteil der Wähler deutlich unterm Landesdurchschnitt.

Den viertgrößten Stimmenanteil erreichten die Grünen bundesweit in Oldenburg mit 35,7 Prozent – hinter Freiburg (38,5), Münster (36,6) und Heidelberg (36,2).