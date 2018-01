Groko oder Opposition – wie soll die SPD entscheiden?

Berlin /Im Nordwesten Am Sonntag heißt es für die SPD: Verhandlungen über eine Große Koalition aufnehmen oder in die Opposition gehen? Ein Parteitag entscheidet, wohin der Weg führen soll. Die Meinungen sind geteilt. In dieser Ausgabe haben sowohl Befürworter als auch Gegner der Groko die Möglichkeit, in einem Pro & Contra ihre Argumente darzulegen. Auf der Meinung-Seite tun das die SPD-Fraktionschefin Johanne Modder, die für Schwarz/Rot plädiert, sowie Sebastian Kunde, Juso-Chef in Weser-Ems, der dagegen ist. Im Lokalteil lesen Sie in einem Pro & Contra, wie lokale Vertreter argumentieren.