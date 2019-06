Berlin /Im Nordwesten Nach einem Wahldebakel und einem erbitterten Machtkampf in der SPD hat Andrea Nahles ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. Sie war nur 13 Monate an der Parteispitze. Sie teilte ihren Schritt am Sonntag in einem Schreiben an die Parteimitglieder mit. Nahles wird auch ihr Bundestagsmandat niederlegen.

An der Partei- und Fraktionsspitze gibt es voraussichtlich zunächst Übergangslösungen. Die Führung der Fraktion wird wohl Vize Rolf Mützenich kommissarisch übernehmen, als vorübergehende Parteivorsitzende ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Gespräch.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekannte sich zum Bündnis mit den Sozialdemokraten. „Dies ist nicht die Stunde von parteitaktischen Überlegungen. Wir stehen weiter zur Großen Koalition“, sagte Kramp-Karrenbauer, die nach einem historisch schlechten Ergebnis ihrer Partei bei der Europawahl selbst angeschlagen ist.

Niedersachsens SPD-Chef und Ministerpräsident Stephan Weil meinte gegenüber der NWZ: „Der angekündigte Rücktritt von Andrea Nahles verdient großen Respekt und Anerkennung. Dass der Zuspruch für die SPD bei den unterschiedlichen Wahlen in den letzten Monaten enttäuschend gewesen ist, ist von der gesamten politischen Führung der SPD zu vertreten und keineswegs allein von der Partei- und Fraktionsvorsitzenden.“

SPD-Landesvize Olaf Lies sagte der NWZ: „Das ist ein konsequenter und richtiger Schritt von Andrea Nahles. Sie hat in schwieriger Zeit Verantwortung übernommen. Aber leider nicht immer glücklich in ihrem Handeln gewirkt.“

Harsche Kritik an der SPD übt Jan Oskar Höffmann, Mitglied des Vorstands des SPD-Bezirks Weser-Ems und stellvertretender Vorsitzender der Jusos im Bezirk Weser-Ems: „Der Umgang mit Andrea Nahles in den vergangenen Tagen war teilweise unterirdisch und beschämend. Ich glaube nicht, dass mit einem Mann in derselben Situation ähnlich unwürdig umgegangen worden wäre. Trotz alledem war der Rücktritt richtig und erforderlich. Die SPD braucht jetzt einen radikalen Umbruch, eine Art ,Reset’, der unter keinen Umständen in der Groko gelingen wird. Wir brauchen eine klare linke Profilierung mit frischen Köpfen an der Spitze. Andernfalls wird meine Generation den Laden dichtmachen können.“

Auf Zuspruch stieß der Nahles-Schritt bei der Vorsitzenden der Oldenburger SPD, Nicole Piechotta: „Ich habe mich darüber gefreut.“ Andrea Nahles sei mit dem Anspruch der Erneuerung angetreten und habe Erwartungen geweckt, diese aber nicht erfüllt.

Überrascht vom angekündigten Rücktritt von Andrea Nahles ist Elfriede Ralle, Vorsitzende des SPD-Kreisverbands im Landkreis Friesland: „Das ist für mich ein Erdbeben in der SPD. Es war klar, dass, wenn wir die Europawahl und die Bremen-Wahl verlieren, etwas passieren wird“, so Elfriede Ralle.

Johanne Modder, SPD-Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag, will sich nicht an Spekulationen beteiligen, dass Niedersachsens Ministerpräsident Weil den SPD-Parteivorsitz übernehmen könnte. Sie werde auf jeden Fall dafür kämpfen, dass Weil in Niedersachsen bleibe, sagte Modder der NWZ. Die Große Koalition sieht Johanne Modder nicht in Gefahr.

Als positiven Schritt wertet Johann Saathoff (Aurich), einflussreicher Vorsitzender der niedersächsischen SPD-Landesgruppe im Bundestag, den Rücktritt von Nahles. Sie habe den Menschen die Erfolge der Sozialdemokraten nicht vermitteln können. Die Basis sei erleichtert, hat Saathoff erfahren. Mit neuem Personal könne nun neue Politik gemacht werden. Saathoff geht von einer Interimslösung bei Fraktions- und Parteivorsitz aus.