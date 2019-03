Berlin /Im Nordwesten Premiere in Berlin: An diesem Freitag ist der Internationale Frauentag erstmals gesetzlicher Feiertag. Als erstes Bundesland überhaupt hat die Hauptstadt diesen neuen arbeitsfreien Tag eingeführt. Damit hat auch die Bundesregierung mit ihren Ministerien und anderen Behörden quasi „geschlossen“, während der komplette Rest Deutschlands arbeitet. Das hat es so noch nie gegeben.

Erst im Januar dieses Jahres – 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland – einigte sich die rot-rot-grüne Koalition nach langen Diskussionen auf den 8. März als „Frauenkampftag“ und sieht darin ein Signal weit über Berlin hinaus.

„Wie kein anderes Datum steht der 8. März für den langen Weg hin zur Gleichstellung der Geschlechter“, erklärte Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) dazu. Für Politik und Gesellschaft gelte es, weiter für Gleichstellung und die Rechte der Frauen zu kämpfen. Hier sei viel erreicht worden, aber: „Es bleiben viele brennende Aufgaben.“

Das sehen auch viele Frauen aus dem Nordwesten so: Ob Bloggerin, Geschäftsführerin, Schauspielerin oder Politikerin – übereinstimmend sprechen sich zwölf namhafte Frauen aus der Region in unserer Zeitung dafür aus, die Gleichberechtigung weiter voranzubringen. Vieles, was auf dem Papier garantiert ist, sei in der Realität noch nicht umgesetzt, so die Kritik. Umstritten ist dabei lediglich der Weg zur Umsetzung dieses Ziels. Die Forderung nach einer Frauenquote wird nicht von allen Frauen unterstützt.