Klimaprotest in mehr als 500 Orten in Deutschland

Berlin /Im Nordwesten Die Bewegung „Fridays for Future“ ruft für diesen Freitag wieder zu Demonstrationen für einen besseren Klimaschutz auf. In Deutschland sind im Rahmen des mittlerweile vierten „globalen Klimastreiks“ Aktionen an mehr als 500 Orten geplant – darunter viele im Oldenburger Land und Ostfriesland. Erwartet würden Hunderttausende Teilnehmer, sagte „Fridays for Future“-Mitorganisatorin Carla Reemtsma. Mit den größten Demonstrationen werde in Berlin, Hamburg und Köln gerechnet. Weltweit solle es Aktionen in 150 Staaten geben.

Anlass der Proteste ist die von Montag an in Madrid tagende Weltklimakonferenz COP25.

