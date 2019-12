„Immer zuerst zum Hausarzt“

Berlin Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert, den Zugang von Kassenpatienten zu Fachärzten einzuschränken. Er plädiert für die Einführung eines sogenannten Hausarztmodells in Deutschland. Danach soll jeder Versicherte bei einer Erkrankung immer zuerst seinen Hausarzt aufsuchen, der dann bei Bedarf zum Facharzt überweist. „Wer die völlige Wahlfreiheit haben möchte, also auch ohne Überweisung zum Facharzt gehen will, sollte höhere Beiträge bezahlen“, sagte der in Bielefeld niedergelassene Arzt.

Reinhardt argumentierte, in allen EU-Staaten existierten Regularien, um die knappen Mittel und das medizinische Personal so sinnvoll wie möglich einzusetzen: „Nur in Deutschland haben die Versicherten die Möglichkeit, ohne ärztlich verantwortete Steuerung nahezu alle erdenklichen medizinischen Leistungen zu nutzen, ohne längere Wartezeiten.“