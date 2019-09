Berlin Auch ein Jahr nach dem Start wird das Baukindergeld noch stark in Anspruch genommen. „Das Baukindergeld ist ein echter Renner“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer am Freitag. Etwa 135 000 Familien seien bereits Zuschüsse in Höhe von insgesamt 2,8 Milliarden Euro gewährt und damit zu eigenen vier Wänden verholfen worden.

Laut Ministerium kamen die meisten Baukindergeld-Förderanträge aus mittel- und kleinstädtischen Regionen. Die meisten Anträge wurden aus Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen eingereicht.

Seit dem 18. September 2018 können Familien für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie einen staatlichen Zuschuss beantragen. Pro Kind gibt es 12 000 Euro, ausgezahlt in zehn Jahresraten zu je 1200 Euro. Letztmalig beantragt werden kann das Baukindergeld, wenn am 31. Dezember 2020 eine Baugenehmigung erteilt oder ein Kaufvertrag unterschrieben wird. Voraussetzung ist: Familien und Alleinerziehende mit einem Kind dürfen nicht mehr als 90 000 Euro zu versteuerndes Haushaltseinkommen haben, um Baukindergeld zu bekommen. Bei größeren Familien liegt die Grenze höher.

Die anfängliche Befürchtung, mit diesem Instrument werde vor allem wohlhabenden Familien geholfen, trifft nicht zur: „Diesen Vorwurf kann man ausräumen“, sagte eine Sprecherin: „60 Prozent der Antragsteller haben ein zu versteuerndes Einkommen von bis zu 40 000 Euro.“