Berlin Berlin hat bei der Digitalisierung im Ländervergleich die Nase ganz weit vorne. Der Abstand der Hauptstadt zu Hamburg und Bremen, die im aktuellen Deutschland-Index zur Digitalisierung die Plätze zwei und drei belegen, ist groß. Niedersachsen liegt im Mittelfeld. Das bundesweite Schlusslicht bildet derzeit Thüringen.

Doch im Osten ist nicht alles grau. Vor allem Sachsen hat in den vergangenen zwei Jahren in Sachen Digitalisierung stark aufgeholt, stellten die Forscher vom Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut fest, die den Index 2019 am Montag in Berlin vorstellten.

Für die Jahre 2017 bis 2019 lässt sich vor allem in Sachen Infrastruktur und private Internetnutzung eine Annäherung der digitalen Lebensverhältnisse beobachten. Blickt man dagegen auf die Wirtschaft und die Kommunalverwaltungen, sind die Unterschiede noch sehr groß.

Für ihren Index haben die Forscher nicht nur auf den Breitbandausbau und andere Infrastrukturdaten geschaut, sondern auch zahlreiche andere Indikatoren berücksichtigt, etwa die Zahl der Informatikstudenten in einem Bundesland oder unbesetzte IT-Stellen.

Außerdem haben die Forscher mehr als 300 kommunale Webportale untersucht. Dabei stellten sie fest: Gewerbeanmeldungen sind im Bundesschnitt inzwischen in 37 Prozent der Kommunen möglich. Die Möglichkeit, online einen Bauantrag zu stellen, bietet dagegen nur jedes zehnte kommunale Webportal an. Die digitale Verwaltung funktioniert in Hamburg besser als in jedem anderen Bundesland.

Die Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT hatten 2018 außerdem einige repräsentativ ausgewählte Kommunen gefragt, ob es bei ihnen öffentliche WLAN-Hotspots gibt. Auch hier liegen die Stadtstaaten wieder ganz vorne. Die angefragten Kommunen in Schleswig-Holstein meldeten dagegen alle zurück: Freies WLAN gibt es bei uns nicht.

Grafik zum Thema als PDF.