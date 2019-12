Berlin In Deutschland machen immer mehr Schwimmbäder dicht. Viele Kinder können nicht schwimmen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schlägt deshalb bei einer Anhörung im Bundestag Alarm: Im vergangenen Jahr gab es bundesweit 6400 Schwimmbäder – rund 1400 weniger als noch zur Jahrtausendwende. Im Durchschnitt stellen pro Jahr 80 Bäder den Betrieb ein.

Unsichere Schwimmer

Jede vierte Grundschule in Deutschland hat deshalb mittlerweile keinen Zugang mehr zu einem Bad. Wie eine DLRG-Umfrage ergab, sind drei von fünf Kindern im Grundschulalter keine sicheren Schwimmer mehr. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Zunahme der Todesfälle durch Ertrinken wider: In der Altersklasse bis zu zehn Jahren starben 2018 bereits 26 Kinder – eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 504 Ertrunkene registriert – 20 Prozent mehr als 2017.

Angesichts dieser dramatischen Entwicklung hat die DLRG eine Petition initiiert, die inzwischen die Unterschriften von rund 130 000 Unterstützern trägt. Am Montag beschäftigte sich damit der Petitionsausschuss des Bundestags. „Seit Jahren sehen wir mit großer Sorge den unheilvollen Trend zur Bäderschließung“, betonte DLRG-Präsident Achim Haag in der Anhörung. Viele Kommunen würden dadurch ihre defizitären Haushalte bereinigen.

Fehlende Milliarden

In ihrer Petition spricht sich die DLRG für einen bundesweiten Masterplan aus. Der Finanzbedarf wird für die kommenden zehn Jahre auf 14 Milliarden Euro beziffert. Die Summe sollen Bund und Länder je zur Hälfte tragen.

In der Anhörung ließen Vertreter aller Bundestagsparteien Sympathien für den Vorstoß erkennen. Die Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Anne Katrin Bohle, stellte allerdings klar, dass der Bund im Breitensport „keine Gesetzgebungsbefugnisse“ habe und die Kompetenzen vielmehr bei Ländern und Kommunen lägen.

Zugleich verwies das Ministerium auf das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen, das auch auf Freibäder und Schwimmhallen zielt. Nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeindebundeshaben Kommunen mehr als 400 entsprechende Förderanträge gestellt, von denen aber nur 67 bewilligt worden seien.