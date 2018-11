Berlin Deutschland erkennt das Internet als öffentliches Gut an, zu dem alle Menschen Zugang haben sollen. Die Bundesregierung schloss sich am Mittwoch der Initiative „Contract for the web“ an, die bereits von mehr als 80 Unterzeichnern unterstützt wird. Deutschland verpflichtet sich damit, sicherzustellen, dass das Internet für jeden verfügbar ist und das Recht auf Privatsphäre respektiert wird. Der Beitritt zum „Contract for the web“ war Mitte November auf der Digitalklausur der Bundesregierung verabredet worden.

Der „Contract for the web“ („Vertrag für das Internet“) ist ein digitaler Gesellschaftsvertrag, der vom WWW-Erfinder und Gründer der World Wide Web Foundation, Tim Berners-Lee, Anfang November ins Leben gerufen wurde. Zu den Unterzeichnern zählen so unterschiedliche Organisationen wie Access Now, Facebook oder die französische Regierung. Wie effektiv das lose Bündnis die durchaus gut klingenden Forderungen umsetzen kann, bleibt deshalb vorläufig offen.