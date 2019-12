Israelischer Botschafter nimmt Heusgen in Schutz

Berlin Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat den deutschen UN-Botschafter Christoph Heusgen gegen Antisemitismus-Vorwürfe in Schutz genommen. „Wir mögen manchmal Differenzen in politischen Fragen haben. Aber das heißt nicht, dass jemand antisemitisch ist, wenn er nicht mit uns einer Meinung ist“, sagte Issacharoff.

Am Freitag war bekannt geworden, dass das Simon-Wiesenthal-Zentrum Heusgen auf einer Rangliste für eine der zehn schlimmsten antisemitischen Entgleisungen des Jahres verantwortlich macht. Laut „Jerusalem Post“ begründet die Organisation die Entscheidung mit dem „anti-israelischen Stimmverhalten“ Deutschlands bei den UN.