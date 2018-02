Deniz Yücel nach 367 Tagen wieder frei

Berlin /Istanbul Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist nach 367 Tagen in Haft wieder frei. Am späten Abend traf Yücel in Berlin ein. „So wie meine Verhaftung nichts mit Recht und Gesetz und Rechtsstaatlichkeit zu tun hatte, hat auch meine Freilassung nichts mit alledem zu tun“, sagte der 44-Jährige sichtlich bewegt in einem Statement. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten sich erleichtert. Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge wurde der Journalist entlassen, weil die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben hat. Die Behörde fordere bis zu 18 Jahre Haft.