Italiens Sozialisten am Ende

Berlin Die italienische Parlamentsabgeordnete Laura Garavini erwartet angesichts des Erfolgs der Protestparteien in Italien den Gang ihrer Demokratischen Partei (PD) in die Opposition. Für einen Eintritt in eine neue Koalitionsregierung sehe sie „zurzeit nicht die Rahmenbedingungen“, sagte Garavini. Die Niederlage der bisher regierenden sozialdemokratischen PD wertete Garavini als Zeichen auch für eigene Fehler. Die PD rutschte bei der Wahl am Sonntag auf rund 19 Prozent und konnte sogar gemeinsam mit vier verbündeten Parteien nur knapp 23 Prozent vereinen. Die Fünf-Sterne-Bewegung unter Führung von Luigi Di Maio wurde mit einem Drittel der Stimmen sensationell stärkste Kraft. Die Lega erreichte alleine mehr als 17 Prozent und wurde damit stärkste Kraft im Mitte-Rechtsbündnis, das gemeinsam auf 37 Prozent kam.

Der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Matteo Renzi, hatte am Montag verbittert seinen Rücktritt verkündet. Am Dienstag griff er auf den sozialen Medien sowohl seine eigene Partei als auch Journalisten heftig an.