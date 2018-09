Kritik an Hilfe für Palästinenser

Berlin /Jerusalem Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat sich besorgt über die Absicht der Bundesregierung geäußert, die deutschen Zahlungen für das UN-Flüchtlingswerk für Palästinenser (UNRWA) zu erhöhen. Dies sei nach Auffassung der Gesellschaft kontraproduktiv, weil die Zahlungen nicht an die Behebung bestehender struktureller Probleme der Organisation geknüpft würden, erklärte die Gesellschaft am Montag in Berlin.

Das Auswärtige Amt bestätigt, dass es die Unterstützung für UNRWA aufstocken will. Damit soll ein Defizit ausgeglichen werden, das entstanden ist, weil die USA ihre Finanzierung der UNRWA einstellen. Das war am Wochenende bekanntgeworden.