Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Homosexuellen in Deutschland um Verzeihung für frühere Verfolgung und Diskriminierung gebeten. Zugleich rief er am Sonntag in Berlin zu Wachsamkeit auf. „Was gegenüber anderen gesagt wurde, ist Ihnen bisher versagt geblieben. Deshalb bitte ich heute um Vergebung – für all das geschehene Leid und Unrecht, und für das lange Schweigen, das darauf folgte“, sagte Steinmeier. Der Bundespräsident äußerte sich zum zehnten Jahrestag der Übergabe des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen.

Über 50 000 Männer seien nach dem durch die Nationalsozialisten verschärften Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches verfolgt worden. Er forderte dazu auf, sich aber auch an die Zeit nach 1945 zu erinnern, als Homosexuelle kriminalisiert wurden.