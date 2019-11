Berlin Verkehrssünder müssen sich auf höheres Bußgeld und Punkte in „Flensburg“, also im Fahreignungsregister, einstellen, wenn sie Rettungsgassen nutzen oder falsch parken. Das beschloss die Bundesregierung. Die Bundesländer müssen noch zustimmen. Worauf sich Rad- und Autofahrer unter anderem einstellen sollten:

• FAlschparker

Die Bußgelder fürs Parken in der „zweiten Reihe“, auf Geh- und Radwegen sollen steigen. Statt 15 Euro drohen dann bis zu 100 Euro. Das soll auch fürs Halten auf sogenannten Schutzstreifen für Radfahrer gelten – also auf Radwegen, die mit gestrichelter weißer Linie auf die Straße aufgemalt sind. Bisher durften Autos dort drei Minuten halten. Wenn jemand behindert oder gefährdet wird, etwas kaputtgeht oder jemand länger als eine Stunde auf Geh- oder Radweg parkt, kann es auch einen Punkt in „Flensburg“ geben.

• Rettungsgasse

Autofahrer haben bereits die Pflicht, Platz zu machen für Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei – und auch im Stau Rettungsgassen zu bilden. Wer das nicht macht, macht sich strafbar, und kann künftig auch ein Fahrverbot kassieren. Außerdem soll es bald genau so verfolgt und bestraft werden können, wenn jemand unerlaubt durch die Rettungsgasse fährt. Es drohen Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in „Flensburg“.

• Busspuren

Die Fahrstreifen für Busse in Städten können schon jetzt für Taxis oder Radfahrer freigegeben werden. Das soll künftig auch für Pkw möglich sein, in denen mindestens drei Menschen unterwegs sind – Ziel ist, das Bilden von Fahrgemeinschaften attraktiver zu machen.

• Parkplätze

Für Autos von Carsharing-Diensten und Elektroautos sollen Parkflächen gesondert ausgezeichnet werden können.

• Schutz für Radfahrer

Bisher müssen Autofahrer beim Überholen von Radfahrern „ausreichenden“ Abstand halten. Künftig sollen konkret mindestens 1,50 Meter im Ort und 2 Meter außerorts vorgeschrieben sein. Lkw über 3,5 Tonnen sollen beim Rechtsabbiegen im Ort nur noch Schritttempo fahren dürfen, also höchstens 11 Kilometer pro Stunde. Es drohen sonst 70 Euro Bußgeld.

• Fahrradzonen

Es gibt schon jetzt Fahrradstraßen, künftig soll es ganze Zonen geben. Dort ist dann generell höchstens Tempo 30 erlaubt.