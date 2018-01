Berlin /Kabul Bei einem 17-stündigen Taliban-Angriff auf ein großes Luxushotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist auch eine deutsche Frau ums Leben gekommen. Es handele sich um eine ältere Dame aus Baden-Württemberg, die über Jahrzehnte immer wieder arme Menschen in Afghanistan unterstützt hat, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa von Freunden und Kollegen der Frau. Die Frau habe eine kleine Hilfsorganisation namens Cabilla betrieben, sagte Georg Taubmann, der Chef der internationalen Entwicklungshilfeorganisation Shelter Now, die in Deutschland ihren Hauptsitz hat. Die Frau, die Taubmann auf Mitte 60 schätzt, habe ab und zu mit Shelter Now zusammengearbeitet. „Sie war eine sehr mutige, starke Frau“, sagte Taubmann.

Die Helferin war vor etwa einer Woche in Kabul angekommen. Am Sonntag hätte sie zusammen mit Shelter Now deren Taubstummenprojekt besuchen sollen. Dass sie im großen Intercontinental-Hotel wohnte, das in der Nacht zum Sonntag von Talibankämpfern angegriffen wurde, sei ungewöhnlich gewesen, sagte Taubmann. „Sie hat sonst immer in bescheidenen Gästehäusern oder bei Freunden gewohnt.“

Die sechs Attentäter waren am Samstagabend kurz nach 21 Uhr Ortszeit in das Hotel eingedrungen. Erst nach 17 Stunden konnten Spezialkräfte die letzten beiden Männer töten. Die afghanischen Behörden bezifferten die Zahl der Todesopfer zuletzt auf 20. Die Zahl der bisher als Ausländer identifizierten Opfer liege weiterhin bei 14.