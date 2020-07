Kandidatur Für Den Cdu-Vorsitz: Läuft alles auf Jens Spahn hinaus?

Berlin Er hatte sich schon früh selbst aus dem Rennen um den CDU-Vorsitz genommen. Doch plötzlich wird der Ruf nach Jens Spahn als Parteichef laut. Ginge es nach einigen Bundestagsabgeordneten der Südwest-CDU, dann würde der 40-jährige Bundesgesundheitsminister aus dem Münsterland die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer im Dezember auf dem Bundesparteitag antreten. Und CSU-Chef Markus Söder sollte die Union als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl 2021 führen, so der Plan.

Feuertaufe

Die Forderung der Parlamentarier: Das bisherige Kandidaten-Trio Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen soll zugunsten Spahns verzichten. „Laschet, Merz und Röttgen sollten über den Sommer in sich gehen und überlegen, ob sie nicht doch lieber den Weg freimachen für den Generationswechsel“, fordert der Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich (Nürtingen) und verweist auf die Stimmung im Land, „die ganz klar in Richtung Spahn und Söder“ gehe, weil diese in der Corona-Krise „ihre Feuertaufe“ bestanden hätten. Auch die Abgeordneten Armin Schuster (Weil am Rhein) und Matern von Marschall (Freiburg) machen sich für dieses Duo stark.

Gegenwind für Merz und Laschet aus Baden-Württemberg – der CDU-Landesverband hatte sich ursprünglich für den Wirtschaftsexperten Merz als Parteichef starkgemacht. Vor wenigen Tagen allerdings hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der auch zur Südwest-CDU gehört, ein gemeinsames Interview mit Spahn gegeben und ihn für kanzlertauglich erklärt. „Er hat den Willen zur Macht.“

Postenpoker

Werden jetzt die Karten im Postenpoker noch einmal völlig neu gemischt? Spahn selbst bestreitet solche Absichten. Er hatte angekündigt, NRW-Ministerpräsident Laschet zu unterstützen, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt. Eine Planänderung würde seine Glaubwürdigkeit beschädigen.

In CDU-Kreisen wird auch darüber spekuliert, ob es zwischen Spahn und Laschet eine geheime Absprache gibt: Laschet könnte sich im Falle seiner Wahl mit dem CDU-Vorsitz begnügen und Spahn als Kanzlerkandidat vorschlagen.

Doch die Variante mit einem CDU-Vorsitzkandidaten Spahn und einem Kanzlerkandidaten Söder hat laut Meinungsumfragen derzeit mehr Chancen: Denn 64 Prozent der Bürger trauen Söder das Kanzleramt zu. Merz kommt auf 31, Laschet auf 19 und Röttgen auf 14 Prozent.