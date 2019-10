Berlin „Diese Sendung heute wird nach fast 30 Jahren die kürzeste sein, nämlich die letzte.“ So leitete Karl-Eduard von Schnitzler am 30. Oktober 1989 den Abschied von seinen Zuschauern sowie den „lieben Genossinnen und Genossen“ ein. Seit 1960 hatte der Berliner die DDR-Propagandasendung „Der Schwarze Kanal“ moderiert. Mit scharfer Zunge suchte er exakt 1519 Mal „die ideologische Klassenauseinandersetzung“ mit dem Westfernsehen.

Der stark kurzsichtige Schnitzler nahm dabei TV-Schnipsel aus der BRD unter die Lupe und kommentierte sie aus einer Perspektive: der des 120-prozentigen Kommunisten. „Neben dem Hauptfeind Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten war der Staat Israel ein zentrales Feindbild in drei Jahrzehnten ,Schwarzer Kanal‘“, urteilt der Historiker Clemens Escher, der sich durch Teile der rund 50 000 Seiten Sendemanuskripte wühlte, die das Deutsche Rundfunkarchiv digitalisiert hat.

Ein „DDR-Goebbels“ sei Schnitzler nicht gewesen, sagt Escher. „Aber er hat zweifelsohne mit antisemitischen Vorurteilen gespielt und sie ohne Hemmungen benutzt.“ Statt von Juden habe „Sudel-Ede“ von Zionisten gesprochen; das „Weltjudentum“ ersetzte er durch „Israel“. Schnitzlers Einlassungen fügten sich in eine antijüdische Begleitmusik, die dem „antifaschistischen“ DDR-Regime bis zuletzt anhaftete. In beiden deutschen Staaten blieb die Aufarbeitung der NS-Zeit lückenhaft. In der DDR brachten von Schnitzler und Co. allerdings einen besonderen Ton ein, der mit einer „Holocaust-Verzwergung“ einherging, wie Escher es nennt.

Wie das Format zu seinem Namen kam, erklärte von Schnitzler bei der Premiere am 21. März 1960 in der für ihn später typischen Mischung aus Bandwurmsätzen und beißendem Sarkasmus: „Der schwarze Kanal, den wir meinen, meine lieben Damen und Herren, führt Unflat und Abwässer; aber statt auf Rieselfelder zu fließen, wie es eigentlich sein müsste, ergießt er sich Tag für Tag in Hunderttausende westdeutscher und Westberliner Haushalte. Es ist der Kanal, auf welchem das westdeutsche Fernsehen sein Programm ausstrahlt: der schwarze Kanal. Und ihm werden wir uns von heute an jeden Montag zu dieser Stunde widmen, als Kläranlage gewissermaßen – im übertragenen Sinn.“

Der Lebenslauf des TV-Agitators ist ungewöhnlich: Schnitzlers Familie stammte wie Konrad Adenauer aus dem Rheinland. Karl-Eduard, geboren 1918 war Sohn des königlich-preußischen Geheimen Legationsrats Julius Eduard von Schnitzler. In seiner Autobiografie bezeichnete er sich auch als illegitimen Urenkel von Kaiser Friedrich III. Seine Urgroßmutter sei außerehelich vom früheren Kronprinzen Friedrich Wilhelm schwanger geworden.

1937 trat Schnitzler nach eigenem Bekunden in die verbotene Kommunistische Partei Deutschlands ein und wurde ein Jahr später von der Universität verwiesen. 1944 geriet er in britische Kriegsgefangenschaft. Im gleichen Jahr wurde er Mitarbeiter der Deutschlandabteilung der BBC. Am 1. Januar 1946 wirkte Schnitzler an der Gründung des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) in Köln mit – und wurde stellvertretender Intendant.

Doch im Dezember 1947 war Schluss beim NWDR. Er sei wegen seiner „sozialistischen, auf dem historischen Materialismus basierenden, an keine Partei gebundenen Überzeugung“ entlassen worden, schrieb Schnitzler danach in einer Erklärung. Im gleichen Jahr noch zog er in die Sowjetische Besatzungszone um,schnell trat er in die SED ein und machte Karriere.

Von Walter Ulbricht bis Erich Honecker hielten die Spitzengenossen ihre schützende Hand über von Schnitzler – trotz der Affären, die ihm nachgesagt wurden. Auch als seine vierte Frau, die Ungarin Marta Rafael, 1983 bei einem Ladendiebstahl in einem West-Berliner Kaufhaus ertappt wurde, war für Schnitzler noch lange nicht Sendeschluss. Viele DDR-Bürger mochten den Fernsehmann da allerdings schon nicht mehr sehen. Als „Schnitz“ galt die Einheit zwischen dem Sprung aus dem Fernsehsessel zum Umschaltknopf, sobald das leicht erratische Zeichentrick-Intro zum „Schwarzen Kanal“ über die Mattscheibe flimmerte.