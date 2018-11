Berlin /Karlsruhe Stephan Harbarth ist kein Mann der schrillen Töne. Beharrlich in der Sache, aber immer verbindlich. Keiner, der in einer Sitzung laut wird oder zu provokanten Thesen neigt. Seit einigen Tagen wägt Harbarth noch genauer ab, was er sagen kann und was nicht.

Der CDU-Mann ist auf dem Sprung von Berlin nach Karlsruhe, in eines der wichtigsten Ämter der Republik: Seine Parteifreunde haben ihn für die frei werdende Stelle am Bundesverfassungsgericht auserkoren – und damit als Nachfolger von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle im Jahr 2020 festgelegt. Das finden nicht alle gut.

Harbarth registriert sorgfältig, was über ihn geschrieben wird. Der 46-Jährige ist offensichtlich niemand, der in seiner Karriere etwas dem Zufall überlassen hat, weder als Jurist noch als Politiker.

Mit 16 tritt der gebürtige Heidelberger in die Junge Union ein, macht sich in seinem Wahlkreis Rhein-Neckar einen Namen. 2009 wird er Bundestagsabgeordneter, 2016 stellvertretender Chef der Unionsfraktion und Mitglied im CDU-Vorstand.

Sein Verhältnis zur Kanzlerin gilt als sehr gut. Den Kontakt zur Basis scheint Harbarth, der mit Frau und drei Kindern in Mühlhausen im Kraichgau lebt, nicht verloren zu haben. Sein Twitter-Account zeigt einen umtriebigen, volksnahen Politiker.

Parallel die Karriere als Wirtschaftsanwalt: Mit Abschlüssen in Heidelberg und Yale ist Harbarth heute Partner in der Großkanzlei Schilling, Zutt & Anschütz in Mannheim – ein Job, der ihm seit Jahren einen Platz unter den „Top 10“ der Meistverdiener im Bundestag sichert. Nebeneinkünfte in der höchsten Stufe: über 250 000 Euro.

Im ehrwürdigen, diskreten Kosmos des Verfassungsgerichts macht ihn beides zum Besucher von einem anderen Stern. Die Senate mit je acht Richtern sind traditionell besetzt mit Bundesrichtern und Hochschulprofessoren – Staatsrechtler zumeist.

Von 1967 bis 2005 gab es drei Rechtsanwälte unter den Richtern, seither keinen mehr, wie Deutscher Anwaltverein und Bundesrechtsanwaltskammer, denen das ein Dorn im Auge ist, vorgerechnet haben. Aus der Politik kommen derzeit nur der langjährige saarländische CDU-Ministerpräsident Peter Müller und sein Senatskollege Peter Huber.

Auf der Seite „abgeordnetenwatch.de“ können Nutzer an die Volksvertreter Fragen stellen, von Harbarth will jemand wissen: „Können Sie die gerichtliche Unabhängigkeit mit Ihrer bisherigen Tätigkeit mit reinem Gewissen gewährleisten?“ Bisher hat Harbarth die Frage nicht beantwortet.