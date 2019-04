Kassen kritisieren Spahns Reformplan

Berlin Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) laufen Sturm gegen die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgesehenen Änderungen bei der Organisation der Kassen. Die Pläne des CDU-Politikers seien „ohne Maß und ohne Vernunft, falsch und gefährlich“, erklärte der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbands nach einer Sondersitzung am Mittwoch in Berlin. „Die Beitragszahler, also Versicherte und Arbeitgeber, sollen aus dem wichtigsten Entscheidungsgremium der Kranken- und Pflegeversicherung verbannt werden.“