Keine Änderung in der Krise

Berlin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) stößt mit Überlegungen für eine Grundgesetzänderung, die das Parlament in der Corona-Krise handlungsfähig halten soll, auf Ablehnung bei den Fraktionen. „Krisen sind für Verfassungsänderungen kein guter Ratgeber“, sagte der FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner in Berlin. „Solche Vorschläge sollte man in ruhigeren Zeiten besprechen.“ Ähnlich argumentierte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Er sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „In Krisenzeiten das Grundgesetz verändern zu wollen, verbietet sich – die Linke wird das nicht unterstützen.“

Schäuble hatte der „Süddeutschen Zeitung“ zuvor gesagt: „Wir müssen alles daransetzen, die parlamentarische Demokratie nicht außer Kraft zu setzen.“ Dazu seien jetzt alle Überlegungen erwünscht. „Nur keine Überlegungen anzustellen, wäre falsch.“ Schäuble schrieb alle Fraktionsvorsitzenden an, um über die Möglichkeit von virtuellen Bundestagssitzungen oder das Schaffen eines Notparlaments zu reden. Für ein solches kleines Parlament wäre eine Grundgesetzänderung nötig. Der Zeitung zufolge hält der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags dies auch für virtuelle Sitzungen für erforderlich.

Schäuble (CDU) sorgt sich um die Handlungsfähigkeit des Bundestags, auch wenn dieser soeben die Grenze für seine Beschlussfähigkeit stark gesenkt hat. Diese ist jetzt schon gegeben, wenn mehr als ein Viertel der Abgeordneten anwesend ist. Vorher war mehr als die Hälfte nötig. Es geht im Kern um die Frage, wie der Bundestag noch arbeiten kann, wenn Parlamentarier in Quarantäne sind.