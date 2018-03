Berlin Kindergeld aus Deutschland ins Ausland: Rund 343 Millionen Euro hat der Staat im vergangenen Jahr auf Konten von EU-Ausländern gezahlt. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach haben sich die Zahlungen seit 2010 fast verzehnfacht. Ende 2010 wurde der Bundesagentur für Arbeit zufolge für 61 615 ausländische Kinder, die nicht in Deutschland leben, Kindergeld gezahlt. Ende 2017 waren es bereits 215 499 Kinder. Die meisten lebten in Polen (103 000 Kinder), Kroatien (17 000) und Rumänien (17 000). Außerdem erhielten knapp 34 000 im Ausland lebende deutsche Kinder die Leistungen. Trotz des langfristigen Anstiegs sind die Zahlen im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 2010 wieder rückläufig gewesen.

Bei der AfD sorgen die Zahlen dennoch für Kritik: „Arbeitnehmer, deren Kinder im billigeren Ausland leben, erhalten, wegen der dort niedrigen Lebenshaltungskosten, de facto viel mehr als Inländer. Das ist ungerecht“, sagt die AfD-Faktionschefin Alice Weidel unserer Berliner Redaktion. Es sei deutschen Steuerzahlern nicht vermittelbar, warum sie für bulgarische Kinder, die in Bulgarien leben, Monat für Monat Kindergeld überweisen müssten, kritisiert auch der AfD-Politiker René Springer.

Widerspruch kommt unter anderem von der Union. „Ich kann der AfD nur empfehlen, einfach mal ihre Hausaufgaben zu machen“, sagt Marcus Weinberg, familienpolitischer Sprecher, unserer Redaktion. Hätte die AfD sich richtig informiert, wäre auch ihr aufgefallen, dass Deutschland die gesetzlichen Änderungen im deutschen Recht nur dann vornehmen könne, wenn die europäischen Vorschriften entsprechend angepasst werden, erklärte er.

2012 hatte der Europäische Gerichtshof dem polnischen Saisonarbeiter Waldemar Hudzinski recht gegeben, der für drei Monate in Deutschland gearbeitet und hier Kindergeld für seine in Polen lebenden Kinder beantragt hatte. Seit dem „Hudzinski-Urteil“ steht fest: EU-Bürger, die in Deutschland Steuern zahlen, haben Anspruch auf Kindergeld.

Dennoch versucht die Bundesregierung schon länger, die Überweisungen ins Ausland zu reduzieren. 2017 hatte der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) eine Reform vorgeschlagen, die Zahlungen an den Bedarf im Aufenthaltsland der Kinder anpassen sollte. Der Vorstoß scheiterte aber am Widerstand der EU-Kommission. Eine entsprechende Reform wäre „nicht nur angemessen, sondern auch gerecht“, ist Weinberg jedoch überzeugt.