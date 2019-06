Berlin Neuwahlen? Raus aus der Großen Koalition? Annegret Kramp-Karrenbauer winkt ab, will nichts von solchen Szenarien wissen. „Wir wollen dem Regierungsauftrag gerecht werden. Deutschland muss handlungsfähig sein“, bekräftigt die CDU-Chefin. Es gebe gute Gründe dafür, die Regierung nicht leichtfertig zu beenden, erklärt sie am Montag zum Abschluss der Klausurtagung der CDU-Spitze im Konrad-Adenauer-Haus. Nach acht Stunden Krisensitzung am Sonntagabend und Montagmorgen steht vor allem eine Botschaft: Weiter in der Großen Koalition. „Es wäre nicht gut, wenn Deutschland in eine Regierungskrise oder in einen Dauerwahlkampf gehen würde“, mahnt Kramp-Karrenbauer.

Am Tag nach dem Rückzug von SPD-Chefin Andrea Nahles sitzt der Schock immer noch tief. Chaos bei den Sozialdemokraten, Nervosität bei der CDU. In der Parteiführung geht die Angst um, befürchtet man doch, dass auch die eigene Partei in den Groko-Sog geraten und im Falle von vorgezogenen Neuwahlen ein ähnlich schlechtes Ergebnis wie bei der Europawahl erzielen könnte. Am Ende womöglich nur noch auf Platz zwei hinter den Grünen. Hinter verschlossenen Türen habe die CDU-Chefin eindringlich vor einem Machtverlust gewarnt. Die Union könne angesichts der positiven Umfragewerte der Grünen ihre Position als stärkste Partei verlieren. Es sei „nicht gottgegeben“, dass die CDU stärkste Kraft bleibe, habe Kramp-Karrenbauer erklärt, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Warten auf die SPD – was machen die Genossen? AKK warnt den Koalitionspartner eindringlich vor einem Ende der Großen Koalition. „Es gibt gute Gründe dafür, nicht leichtfertig eine Regierung zu beenden“, appelliert die CDU-Chefin. Deutschland müsse handlungsfähig und zukunftsfähig sein. „Wir hoffen sehr, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre Entscheidungen so treffen, dass dies auch weiterhin möglich ist“, lautet ihre Botschaft an den Koalitionspartner. Und auch Kanzlerin Angela Merkel meldet sich mit einem Bekenntnis zum Regierungsbündnis. „Wir fühlen uns der Arbeit in der Großen Koalition verpflichtet“, versichert sie.

Eigentlich sollte es um die Lehren aus der historischen Schlappe bei der Europawahl gehen, bei der die Union erstmals in einer bundesweiten Wahl unter 30 Prozent gelandet war. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer gibt sich selbstkritisch, räumt Fehler ein und gelobt Besserung. Eine historische Schlappe bei der Europawahl, Pannen und Hilflosigkeit bei der Kommunikation in den Sozialen Netzwerken und Zweifel an ihren Führungsqualitäten – in der Partei rumort es. „Wir werden und müssen besser werden in den Sozialen Medien“, reagiert Kramp-Karrenbauer. „Wir haben dieses Wahlergebnis verstanden“, versichert sie. Das befürchtete Scherbengericht findet bei der zweitägigen Krisenklausur in der Parteizentrale zwar nicht statt. Doch steht auch die CDU-Vorsitzende nach der Europawahl mächtig unter Druck. Hinter verschlossenen Türen sei Tacheles geredet worden, heißt es aus der CDU-Spitze.

Weiter in der Groko? Vorgezogene Neuwahlen oder Minderheitsregierung? Auch in der CDU gibt es Stimmen, die für ein Ende des Bündnisses mit der SPD sind. Die Chancen, dass die Groko noch lange hält, werden jedenfalls nicht besonders optimistisch gesehen. CDU-Vizechef Armin Laschet rechnet mit einem Ende im Herbst.