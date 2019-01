Berlin 48 Jahre sei sie nun alt, sagt Andrea Nahles am Freitag unter der Reichstagskuppel vor dem Saal der Bundestagsfraktion. Doch noch nie sei die Einheit der EU so gefährdet und die Fliehkräfte in Europa derart groß gewesen wie heute, ist die SPD-Chefin alarmiert und besorgt. Eine Sozialagenda mit Investitionen in Infrastruktur, Arbeitsplätze und Forschung soll helfen, Europa zusammenzuhalten, eine weitere Spaltung verhindern. Schließlich sei eine handlungsfähige Europäische Union ein Lebenselixier für Deutschland, erklärt Nahles zum Abschluss der Klausurtagung der SPD-Bundestagsabgeordneten. Große Sorgen um Europa, große Sorgen aber auch um die SPD.

Kursbestimmung und verzweifelte Suche nach einem Erfolgsrezept gegen den Abwärtstrend zum Jahresauftakt bei den Genossen – jüngste Umfragen sehen die Sozialdemokraten weiter auf Talfahrt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD gerade noch auf 14 Prozent, gleichauf mit der AfD und deutlich hinter den Grünen.

Und auch für die Europawahl im Mai droht eine Schlappe, wenn man den Analysen der Demoskopen glauben darf. Die Partei steckt in einer historischen Krise. SPD-Chefin Andrea Nahles, gerade einmal neun Monate in Amt, steht bereits mächtig unter Druck. Hinter vorgehaltener Hand wird bei Spitzengenossen bereits über eine Ablösung gemunkelt. Die Europawahl gilt als entscheidendes Datum, als letzte Chance für Nahles und ihr Führungsteam. Im Falle eines erneuten Wahldebakels würde der Ruf nach einem Ausstieg aus der Großen Koalition noch lauter werden.

Mehr Geld für Familien und Geringverdiener, geringere Krankenversicherungsbeiträge, Verbesserungen bei der Mietpreisbremse und bei der Kinderbetreuung – bei den Wählerinnen und Wählern können die Genossen bisher damit nicht punkten. „Mehr über Politik reden und weniger über uns“, empfiehlt SPD-Chefin Andrea Nahles ihren Parteifreunden.

Unterdessen bekommt der frühere SPD-Chef Martin Schulz für seinen Vorschlag einer Urwahl des nächsten SPD-Kanzlerkandidaten viel Zustimmung aus der Partei. Aufmerksam wird in der SPD der Schulterschluss der beiden früheren Parteichefs Martin Schulz und Sigmar Gabriel beobachtet, die nach ihrem tiefen Zerwürfnis nach der Bundestagswahl plötzlich wieder Seit’ an Seit’ schreiten und sitzen. Beide waren von Nahles bei der Vergabe der Ministerämter vor einem Jahr ausmanövriert worden.