Berlin Eigentlich sollte es ganz schnell gehen, wollten Union und SPD Tempo machen und das Klimapaket rasch umsetzen. Doch plötzlich hakt es, und die Absegnung durch das Kabinett lässt noch weiter auf sich warten und verzögert sich. Die CSU hat am Donnerstag kurzfristig die geplante Entscheidung gestoppt und dafür gesorgt, dass die Beratungen verschoben werden. Droht jetzt eine Blockade? Stehen die Christsozialen beim Klimapakt auf der Bremse? Schon gab es beim Koalitionspartner SPD Befürchtungen, die Union wolle das Paket noch einmal aufschnüren oder gar auf die lange Bank schieben. Davon könne keine Rede sein, versicherte dagegen die CSU.

Erst in der Nacht hätten einige Ministerien geliefert und noch bis zuletzt Korrekturbedarf angemeldet, hieß es. Das Umweltministerium habe daher erst Mittwoch früh um 6.30 Uhr den finalen Entwurf des 200 Seiten starken Programms für die Kabinettsstunde an die Ressorts verschickt. Zu wenig Zeit, um es gründlich zu prüfen. Das Bundesinnenministerium und das Bundesverkehrsministerium – beide von der CSU geführt – lehnten die Beratung im Kabinett kurzfristig ab und meldeten noch Gesprächs- und Klärungsbedarf an. Offenbar in Abstimmung mit CSU-Chef Markus Söder. Es gebe noch bei einigen Details offene Fragen. Vor zwei Wochen hatte die Bundesregierung lediglich Eckpunkte beschlossen. Die Entscheidung über die Langfassung steht noch aus.

„Wir müssen uns das jetzt im Detail anschauen“, erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Das ausführliche Klimaschutzprogramm habe eigentlich nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts gestanden. Es sollte lediglich im Zuge der Erweiterung über die Finanzierung des 54-Milliarden-Pakets beraten werden.

„Die Uhr tickt“, sagt SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch. Jetzt müssten alle den Ernst der Lage begreifen und verstehen, dass keine Zeit mehr für „Kompetenzgerangel und Machtspiele“ sei, forderte er eine rasche Umsetzung des Klimapakets.

Zwar sind die Eckpunkte bereits beschlossene Sache, und auch die Finanzierung steht. Doch der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Das große Klimapaket muss noch warten, soll jetzt in der kommenden Woche vom Kabinett beraten werden.