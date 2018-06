Berlin Nervenpoker bis zur letzten Minute im knallharten Asylstreit von CSU und CDU, Showdown im Machtkampf zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer: Sonntagabend, nachdem man gemeinsam das Auftaktspiel der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM im TV angeschaut hat, wollte Angela Merkel mit engen Vertrauten im Konrad-Adenauer-Haus letzte Vorbereitungen für den Tag X treffen. Krisenrunde mit Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und mehreren CDU-Ministerpräsidenten: Kommt es zum Bruch der Schwesterparteien, wenn die CSU an diesem Montag die Zurückweisung bereits registrierter Flüchtlinge an den deutschen Grenzen beschließt, wenn sich Seehofer eiskalt über Merkels Widerstand hinwegsetzt? Ist die Regierung nach nicht einmal 100 Tagen im Amt schon am Ende und die Regierungschefin gescheitert?

„Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen“, gibt sich CSU-Chef und Innenminister Seehofer am Sonntag nach Außen plötzlich versöhnlich, signalisiert, ein Kompromiss sei noch immer möglich. Aber intern soll der bayrische Löwe heftig gebrüllt und gegen die Regierungschefin geätzt haben: „Ich kann mit dieser Frau nicht mehr arbeiten“, wird Seehofer aus einer kleinen Runde der drei CSU-Minister mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zitiert.

Merkel gegen Seehofer, Kanzlerin gegen Innenminister. Am Wochenende bleibt offen, ob sich beide noch einmal zusammenraufen, einen Ausweg aus dem Asylstreit finden. Am Sonntag laufen die Drähte heiß, wird auf allen Ebenen nach Optionen gesucht. „Es wird nachgedacht, telefoniert, sondiert“, heißt es in der CDU-Zentrale. Von einem Merkel-Seehofer-Gespräch wird zunächst nichts bekannt, aber CDU-Fraktionschef Volker Kauder und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hätten ein Telefonat vereinbart, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Letzte Versuche, den politischen Supergau abzuwenden.

Einem Medienbericht zufolge wollen die Christsozialen der Kanzlerin auf ihrer Vorstandssitzung an diesem Montag ein neues Ultimatum setzen: Ja, an diesem Montag werde der CSU-Vorstand beschließen, zuvor in der EU registrierte Flüchtlinge an deutschen Grenzen wieder zurückzuschicken. Aber mit dem Auftrag an die Bundespolizei, den Beschluss zu vollstrecken, wolle Seehofer bis nach dem EU-Gipfel Ende Juni abwarten. Merkel erhielte also die von ihr erbetene Frist für Rücknahmeabsprachen mit Italien, Griechenland und anderen EU-Ländern, könnte ihr Gesicht wahren. Für die Kanzlerin geht es um alles oder nichts. Sie bekräftigte am Wochenende ihren Widerstand gegen einen nationalen Alleingang. Klar scheint: Sollte Merkel binnen zwei Wochen keine Rücknahmeabkommen mit den EU-Partnern erreichen, würden Flüchtlinge wieder an den deutschen Grenzen zurückgewiesen – mit unabsehbaren Folgen.