Berlin Für die Ergebnisse reicht am Ende nach gut vier Stunden eine halbe DIN-A-4-Seite: Kein Durchbruch, nur der kleinste gemeinsame Nenner, um nicht mit leeren Händen dazustehen. Kurz vor Mitternacht gibt es nach dem Koalitionsgipfel im Kanzleramt am Dienstag nur eine knappe schriftliche Erklärung. Sorge über die Entwicklung im Iran und der Appell für eine friedliche und diplomatische Lösung.

Ein Fahrplan für die kommenden Wochen und Monate sei vereinbart worden für die ungelösten Projekte wie die Grundrente, Klimaschutz und die abgespeckte Finanzplanung. Eine Annäherung oder gar eine Einigung über die Streitthemen Rente, Soli, Steuern und Finanzen habe es nicht gegeben, hieß es. Entscheidungen werde es erst nach der Europawahl geben, verlautete es aus Teilnehmerkreisen.

Am Ende des Treffens der Spitzen der Regierungsparteien nur so viel: bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten. Die SPD hat ihre Forderung nach Nachunternehmerhaftung durchgesetzt. Große Zustelldienste sollen künftig von Subunternehmen nicht geleistete Sozialabgaben nachzahlen müssen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte dies zunächst abgelehnt. Punkterfolg für die Sozialdemokraten.

Im Gegenzug ist ein weiteres Gesetz zum Bürokratie-Abbau geplant, das vor allem kleine und mittelständische Unternehmen um gut eine Milliarde Euro entlasten soll. Darauf hatte die Union bestanden.

Die Große Koalition bleibt sich also im Dissens verbunden. Über die von der SPD geforderte Grundrente wurde gar nicht erst geredet. Über die Kohlendioxid-Steuer, die vor allem in der Union umstritten ist, ging es eher am Rande. Länger wurde über den Etat gesprochen. Mit knapp zehn Milliarden Euro weniger als geplant muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bis 2023 nach der Annahme der Steuerschätzer auskommen. Aber auch hier handelt die Große Koalition erst mal pragmatisch. „Jetzt geht es erst mal darum, dass wir den Bundeshaushalt 2020 hinkriegen“, so Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus pragmatisch. Zwei Milliarden Euro fehlen für den Etat 2020. Eine Milliarde Euro soll die neue EU-Finanztransaktionssteuer auf Börsengeschäfte bringen. Dann fehlt Scholz noch eine Milliarde Euro. Globale Minderausgaben für jedes Ressort sieht die SPD skeptisch. Nach der Europawahl am 26. Mai sollen sich die Haushälter zusammensetzen

„Konstruktiv und sachlich“ seien die Beratungen gewesen. Gute Stimmung bei Cordon bleu und Pommes frites. Die Regierung sei „arbeitsfähig“, so das Signal der Generalsekretäre von Union und SPD. Doch hartnäckig halten sich Spekulationen, dass nach der Europawahl das Ende der Großen Koalition drohe, sich Kanzlerin Angela Merkel entgegen ihrer wiederholten Versicherungen von ihrem Amt zurückziehen könnte.

Viel wird spekuliert und geraunt in Berlin. Die CDU hat für das Wochenende nach der Wahl eine Klausur anberaumt. Es gehe um den Haushalt, wird beschwichtigt.