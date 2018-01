Berlin Streit abgeräumt? Von wegen! Union und SPD einigen sich am Dienstag zwar auf eine Neuregelung des Familiennachzugs, eine der größten Hürden auf dem Weg zur Großen Koalition scheint damit überwunden. Doch kaum dringt die Kunde vom Durchbruch nach außen, gibt es neuen Zoff. Wie der Nachzug von Familien nur befristet geschützter Flüchtlinge ausgestaltet werde, sei „Gegenstand noch laufender Koalitionsverhandlungen“, stellt SPD-Vize Ralf Stegner den Deal gleich wieder infrage.

Parteichef Martin Schulz jubelt zwar, die SPD habe sich „mit einer guten Einigung durchgesetzt“, spricht schon von einer „deutlich weitergehenden Härtefallregelung“, wie sie vom Parteitag verlangt worden sei. Doch andere Genossen sind mit dem Ergebnis der Unterhändler von Union und SPD überhaupt nicht glücklich, fürchten, bei der alles entscheidenden Basisbefragung kaum damit punkten zu können. Denn die CSU legt die Einigung als ihren Sieg aus: „Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft“, gibt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den großen Triumphator – und stößt Schulz damit gleich wieder heftig vor den Kopf. Immerhin: Mit der vorläufigen Einigung ist einer der größten Stolpersteine auf dem Weg zu Schwarz/Rot aus dem Weg geräumt, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) lobt einen „klugen und ausgewogenen Kompromiss“.

Union und SPD stimmen in dieser Woche im Bundestag dafür, den Familiennachzug über März hinaus noch bis zum 31. Juli komplett auszusetzen. Ohne Einigung wäre er wieder möglich geworden. Bedingung der SPD-Zustimmung ist, dass zum 1. August ein neues Gesetz in Kraft tritt. Einen individuellen Anspruch auf Familiennachzug wird es auch darin nicht geben, wohl aber eine Kontingentlösung, maximal 1000 Ehegatten und Kinder pro Monat dürfen nach Deutschland nachziehen. Dies war bei den Sondierungen vereinbart worden.

Die SPD setzte sich am Dienstag mit der Forderung durch, dass zu dem Kontingent von 1000 noch Härtefälle hinzukommen. Im vergangenen Jahr waren dies allerdings insgesamt nur wenige Dutzend, nach Angaben von Pro Asyl lediglich 66 Personen.

CSU-Mann Dobrindt will von einer Ausweitung daher nichts wissen: „Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht“, legt er sich fest. Und auch Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) ist überzeugt: „Das von CDU und CSU vereinbarte Regelwerk hat sich in den Verhandlungen durchgesetzt.“