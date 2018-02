Berlin „Jetzt gilt es, das Ganze zusammenzufügen“, sagt Angela Merkel, und sie klingt skeptisch, so als müsse sie sich selbst noch Mut machen. Freitagnachmittag im Willy-Brandt-Haus beginnt der Countdown. Startschuss zur letzten Runde auf dem Weg zu einer neuen Regierung, oder scheitern Union und SPD doch noch? Am Sonntagabend sollen die Verhandlungen eigentlich abgeschlossen werden. Doch richten sich die Unterhändler bereits auf eine Verlängerung ein, halten sich Montag und Dienstag frei.

Erstmals tritt am Freitag die große Runde mit 91 Teilnehmern zusammen, berät mehr als sechs Stunden lang über die Ergebnisse der 18 Arbeitsgruppen. Es gibt immer mehr Fortschritte, doch der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. Am späten haben Abend heißt es, Union und SPD haben letzte Streitpunkte in der Migrations- und Flüchtlingspolitik abgeräumt. Es gebe aber noch „eine ganze Reihe sehr ernster Dissenspunkte“, warnt die Kanzlerin, versichert aber, man sei „guten Willens“, sie zu überwinden. Bis zur Einigung sei es noch „ein Riesenstück Arbeit“.

Auch SPD-Chef Martin Schulz tritt auf die Bremse, spricht von „harten Verhandlungen“ und sieht noch „eine Menge Verhandlungsbedarf“. Man stehe unter keinem Zeitdruck, Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit, betont er. Jetzt werde man „seriös und sehr detailliert über die letzten Punkte, die zu einem Koalitionsvertrag führen können, reden müssen“.