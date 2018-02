Berlin Angela Merkel schien es bereits zu ahnen: „Wie lange es dauert, kann man jetzt noch nicht sagen“, erklärte die Kanzlerin am Sonntagmorgen vor Beginn des großen Finales im Willy-Brandt-Haus. „Es gibt noch wichtige Dinge zu klären.“ Sie gehe jedenfalls „mit gutem Willen“ in die entscheidenden Runden, habe aber die Erwartung, „dass es noch schwierige Gespräche werden“, rechnet die CDU-Chefin nicht mit einer schnellen Einigung. Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen in die Verlängerung. Am Nachmittag wird dann klar, dass der ursprüngliche Zeitplan womöglich nicht zu halten ist. Eigentlich sollte der gemeinsame Koalitionsvertrag am Sonntag stehen. Daraus wird nichts. Fortsetzung an diesem Montag.

Tag 133 nach der Bundestagswahl und noch immer kein Durchbruch in Richtung Regierungsbildung – der Groko-Poker geht weiter. Bis tief in die Nacht liefen am Sonntag die Verhandlungen. Man wolle die offenen Streitpunkte unbedingt abräumen und tags darauf schließlich letzte Details klären, den Koalitionsvertrag redaktionell überarbeiten und schließlich von den Parteigremien absegnen lassen, hieß es.

CSU-Chef Horst Seehofer musste seine Reisepläne ändern. Seehofers Zug zurück nach München gehe am Sonntag um 16.05 Uhr hatte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer noch am Samstag erklärt, die Zielmarke für das Ende der Verhandlungen setzen und den Druck auf die SPD erhöhen wollen. Doch SPD-Chef Martin Schulz tritt gleich am Sonntagmorgen auf die Bremse, warnt davor, „wegen der einen oder anderen Uhrzeit“ Druck aufzubauen.

Druck von der Union, Druck aber auch aus den eigenen Reihen. Der SPD-Vorsitzende gerät immer mehr unter Beschuss. Dass er im Falle einer Regierungsbildung mit der Union Außenminister und Vizekanzler werden soll, stößt in der Parteiführung auf Widerstand. Schulz solle noch vor dem Beginn des Mitgliederentscheides über den schwarz-roten Koalitionsvertrag verzichten, heißt es. Doch der SPD-Chef denkt bisher nicht daran.

Punkt für Punkt haken am Sonntag die Unterhändler strittige Fragen ab. Doch immer wieder knirscht es. Beim Streit über die Gesundheitspolitik und die Befristung von Arbeitsverhältnissen sind die Fronten verhärtet. Die Union will keine Bürgerversicherung durch die Hintertür und die Möglichkeit der Befristung von Arbeitsverhältnissen beibehalten. Für SPD-Chef Martin Schulz sind dies Kernthemen, bei denen er Erfolge braucht, um die Zustimmung der Basis für die schwarz-roten Ergebnisse zu bekommen. „Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, dass wir verhandeln, bis es quietscht“, gibt sich SPD-Vizechefin Manuela Schwesig kämpferisch.