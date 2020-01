Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel betreibt Krisendiplomatie. In Begleitung von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) fliegt sie an diesem Samstag – inmitten massiver weltpolitischer Unsicherheiten – nach Moskau. Dort will sie mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die momentan gefährlichsten Konfliktherde sprechen. „Es gibt so enge deutsch-russische Beziehungen auf vielen Feldern, dass wir, glaube ich, an Russland näher dran sind als andere Länder des Westens“, sagt FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff.

Im Vordergrund stehen drei Themen: Die Spannungen im Nahen Osten, die Stabilisierung des von politischen Wirren heimgesuchten Libyens, sowie der Konflikt in der Ostukraine. „Das sind alles Themen, bei denen Herr Putin großen Einfluss hat“, sagt Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour.

• Iran

Im Hinblick auf den Konflikt um den Iran hoffen deutsche Außenpolitiker vor allem darauf, dass Russland seinen guten Draht nach Teheran nutzt, um das Land zum Festhalten am Atomvertrag zu bewegen. „Es geht hier um das Hindernis schlechthin, das Irans Zugriff auf Atomwaffen verhindert“, mahnt Nouripour.

• Libyen

Als Putin und Merkel am Rande der Normandie-Runde am am 9. Dezember in Paris das jetzige Treffen verabredeten, wollten sie vor allem über das Chaos in Libyen, einem Schlüsselland für Flüchtlinge aus Afrika, reden. Russland und Deutschland sind sich im Grunde einig, dass der Bürgerkrieg möglichst diplomatisch gelöst werden sollte. Ungeachtet dessen gilt Russland als Unterstützer des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar, der keine Waffenruhe will. Andererseits versucht Deutschland, mit einem geplanten Libyen-Gipfel in Berlin den Konflikt zu befrieden. Dazu wird Russland gebraucht, auch wenn das manchem nicht passt. „Russland ist gerade beim Thema Libyen ein wichtiger Gesprächspartner“, sagt Steffen Seibert, der deutsche Regierungssprecher. Hiesige Außenpolitiker hoffen, dass Putin bewegt werden kann, den „Berliner Prozess“ zu unterstützen. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid hält dabei ein Waffenembargo und die Eindämmung der Einmischungen von außen für nötig. Auch Russland sollte sich in Libyen zurückhalten.

• Ukraine

Was die Ukraine angeht, so sehen etliche Außenpolitiker nach dem Normandie-Treffen positive Signale. Die Hoffnung liegt nun auf einem weiteren Austausch von Gefangenen sowie Fortschritten beim Rückzug von Kriegsgerät aus der Ostukraine und der Räumung von Minen. Man müsse aber auch über Wahlen vor Ort reden. „Ich glaube aber, dass wir bei der Frage der Lokalwahlen nicht sofort einen Durchbruch erwarten können“, sagt Schmid.

Wenn alles gut läuft, könnte Merkel mit Putin am Samstag ein paar Hoffnungszeichen setzen.