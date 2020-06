Konjunkturpaket: Wachstum mit weniger Mehrwertsteuer

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) war am Montag nach der Zustimmung des Bundestages zu Kernbestandteilen des neuen Konjunkturprogramms sichtlich zufrieden. „Wir haben die Chance, die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Wachstumskurs zu bringen“, nährte er Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Corona-Krise, der tiefsten Rezession in der bundesdeutschen Geschichte, mit Hilfe des Maßnahmenpakets.

Nachdem am Nachmittag auch der Bundesrat bei einer Sondersitzung grünes Licht gab, sollen Bürgerinnen und Bürger schon am Mittwoch Beschlüsse zur Belebung der darniederliegenden deutschen Konjunktur im Geldbeutel spüren. Dann, so hoffen es Altmaier und die gesamte Regierung, sollen die meisten Waren und Dienstleistungen im Lande etwas billiger werden.

Vielfältige Maßnahmen

Denn ab 1. Juli sinkt der Regelsatz der Mehrwertsteuer als Teil des Riesen-Konjunkturprogramms von insgesamt 130 Milliarden Euro von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Satz, der für viele Produkte des täglichen Lebens verlangt wird, von sieben auf fünf Prozent.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Doch ob dieser bis Ende 2020 befristete Steuerverzicht des Staates, der ihn insgesamt 20 Milliarden Euro kostet, am Ende in den Kassen der Verbraucherinnen und Verbraucher ankommt, ist umstritten. Das hängt davon ab, ob die Produzenten, Dienstleister und Händler sie an ihre Kunden weitergeben oder sie eher nutzen, um die teils dramatischen Corona-bedingten Einnahmeverluste auszugleichen und so die Krise zu überstehen.

Finanzielle Erleichterungen: Die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Maßnahmen im Rahmen eines zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes sind vielfältig. Im Zentrum steht die Mehrwertsteuersenkung. Sie wird, so Berechnungen des Münchener Ifo-Instituts, die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr allerdings lediglich um 0,2 Prozent beflügeln und den Konsum damit nur wenig beleben. Ein zweiter zentraler Faktor ist ein einmaliger Kinderbonus von 300 Euro, der im September und Oktober in zwei Tranchen ausgezahlt werden soll. Hinzu kommen steuerliche Erleichterungen für die Wirtschaft, so etwa bei den Abschreibungen und bei der Verrechnung von aktuellen Verlusten mit früheren Gewinnen. Der Bundeswirtschaftsminister äußerte sich aber optimistisch.

Altmaier legt nach

Trotz des beispiellosen Volumens des Konjunkturprogramms, das nun zunächst mit seinen steuerlichen Teilen umgesetzt wurde, will Altmaier erneut nachlegen – allerdings mit Maßnahmen, die wenig Geld kosten. Beispielsweise denkt er an längere und flexiblere Ladenöffnungszeiten, um damit den Konsum zusätzlich zu befeuern. Zudem will er Genehmigungsverfahren beschleunigen und Auflagen und Vorgaben auf den Prüfstand stellen.

Ökonomen bleiben vorsichtig: Prominente Ökonomen warnten davor, zu hohe Erwartungen an das Programm zu stellen.