Konjunkturprognosen: Deutschland kommt glimpflich davon

Berlin Neue Horrorzahlen von den führenden deutschsprachigen Wirtschaftsinstituten – aber auch ein Hoffnungssignal! Die deutsche Wirtschaft wird nach deren Gemeinschaftsdiagnose dieses Jahr in die, nach der Finanz- und Wirtschaftskrise vor gut zehn Jahren tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg abstürzen. Dabei dürfte die Zahl der Arbeitslosen relativ mäßig, die der Kurzarbeiter aber drastisch auf einen neuen Allzeitrekord steigen.

Doch Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmerhäuser und seine Kollegen sehen trotz allem auch Anlass zur Zuversicht. „Deutschland bringt gute Voraussetzungen mit, den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften und mittelfristig wieder das wirtschaftliche Niveau zu erreichen, das sich ohne die Krise ergeben hätte“, sagt er und verweist auf die gute Finanzlage des Landes. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) reagiert erfreut. „Ich fühle mich jedenfalls ermutigt durch diese Diagnose, dass ein rascher Wiederaufstieg möglich ist“, merkt er an. Fakten zur Diagnose der Institute:

• Erst kommt der Einbruch: Die gemeinsame Analyse der Institute, an der Experten aus Österreich und der Schweiz beteiligt waren, bildet die Basis für die in Kürze anstehende Wachstumsprognose der Regierung und ihre Steuerschätzung. Die Ökonomen sagen als Folge der Coronavirus-Pandemie einen Einbruch der Wirtschaftsleistung im laufenden zweiten Quartal von knapp zehn Prozent voraus. Das ist mehr als je in einem Quartal ermittelt wurde. Für das Gesamtjahr bedeutet das eine Schrumpfung um 4,2 Prozent. Immerhin ist das Minus eineinhalb Prozent niedriger als im Jahr 2009 nach der Finanzkrise. Im kommenden Jahr aber könnte es, vorausgesetzt, der Stillstand der hiesigen Wirtschaft wird rasch überwunden, schon wieder mit 5,8 Prozent aufwärtsgehen.

• Neuer Kurzarbeiterrekord: Trotz der Multi-Milliardenprogramme von Bund und Ländern zur Absicherung von Unternehmen und Beschäftigten, lässt sich nach Auffassung der Experten nicht verhindern: „Die Rezession hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt.“ In der Spitze rechnen die Wissenschaftler mit bis zu 2,7 Millionen Arbeitslosen in Deutschland, also einer Quote von fast sechs Prozent. Das sind knapp 400 000 mehr als momentan. Im Durchschnitt des Jahres werden danach knapp 2,5 Millionen Menschen ohne Arbeitsstelle sein. Weit drastischer sehen die Zahlen bei der Kurzarbeit aus. Sie dürften im laufenden Quartal bis auf 2,4 Millionen hochschnellen, rund eine Million mehr als nach der Finanzkrise 2008.

• Massive Schuldenprobleme: Die bislang günstige Finanzlage des deutschen Staates ermöglicht zwar umfangreiche Hilfspakete zur Abfederung negativer Wirtschaftsfolgen der Krise. Sie verschlechtert sich dadurch aber nun massiv. Eine Rekordlücke von 159 Milliarden Euro sagten die Ökonomen in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden in diesem Jahr voraus – was einer Defizitquote von 4,7 Prozent nach vielen Jahren der „Schwarzen Null“ entspricht. Gegenüber dem vergangenen Jahr könnten die Steuereinnahmen um über 70 Milliarden Euro niedriger ausfallen. Die Staatsverschuldung wird damit nach knapp 60 Prozent im vergangenen Jahr nun wieder auf 70 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.

• Große Unsicherheiten: „Es ist wahrscheinlich richtig, dass wir in den nächsten Wochen häufig unsere Prognosen berichtigen müssen“, räumt Wollmershäuser ein. Die eine oder andere Annahme, auf der die Analysen beruhten, dürfte rasch überholt sein. Kernannahme der Institute ist, dass der weitgehende Stillstand der deutschen Wirtschaft nur rund fünf Wochen andauert, also nach Ostern aufgehoben wird.