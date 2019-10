Berlin Noch sprudeln die Einnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherungen. Insgesamt haben die Kassen 21 Milliarden Euro zurückgelegt. Eine Studie des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung kommt nun zu dem Ergebnis, dass auf sie ein dickes Minus zukommt. Demnach fehlen den Gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2040 fast 50 Milliarden Euro.

Derzeit fällt für gesetzlich Versicherte ein Beitrag von 14,6 Prozent des Gehalts an. Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag von durchschnittlich 0,9 Prozent, der sich je nach Kasse unterscheidet. Die Beiträge teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Da aber die Ausgaben der Krankenkassen durch die wachsende Zahl an Rentnern steigen werden, müsste der Satz angehoben werden, so die Studienautoren. Sie haben berechnet: bis 2040 schrittweise auf 16,9 Prozent. Moderater wäre der Anstieg, wenn sich die Löhne wie zuletzt relativ stark nach oben entwickeln. Dann müsste der Satz nur auf 15,4 Prozent angehoben werden.

Entscheidend sind auch die Kosten im Gesundheitswesen. Werden Leistungen teurer, müsste der Beitragssatz laut der Studie noch stärker steigen, auf bis zu 18,7 Prozent. Vor allem ineffiziente Strukturen im stationären Bereich müssten abgebaut werden, rät der Gesundheits-Experte der Bertelsmann Stiftung, Stefan Etgeton. Die Gesetzlichen Krankenversicherungen finanzieren sich auch mit Bundeszuschüssen. Derzeit liegt die Finanzspritze bei 14,5 Milliarden Euro jährlich. Bis 2040 müsste der Zuschuss laut der Studie auf 70 Milliarden Euro steigen. Dann würde der Anteil der steuerlichen Zuschüssen an den Beitragseinnahmen nicht wie heute nur sieben Prozent, sondern etwa 20 Prozent ausmachen. Der Beitragssatz könnte dann auf einem ähnlichen Niveau wie heute bleiben.

Die Kassen machten in den vergangenen Jahren regelmäßig Überschüsse, im vergangenen Jahr ein Plus von zwei Milliarden Euro. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Mittwoch aber ein neues Gesetz vorgelegt. Demnach müssen die Kassen ab dem 1. Januar die Rücklage abbauen. „Einige werden das auch durch die Reduzierung von Beitragssätzen tun müssen“, sagte Spahn. Die Gesetzlichen Krankenkassen können dann maximal eine Monatsausgabe auf die hohe Kante legen. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen GKV ging zuletzt trotz abflauender Konjunktur von weiterhin robusten Einnahmen aus.