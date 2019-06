Berlin Horst Seehofer bestätigt die Nachricht persönlich. Stephan E., der Tatverdächtige im Mordfall des CDU-Politikers Walter Lübcke, habe am Dienstagnachmittag ein Geständnis abgelegt und erklärt, dass er die Tat allein begangen habe. Generalbundesanwalt Peter Frank informierte darüber am Mittwoch die Mitglieder des Bundestags-Innenausschusses in ihrer Sondersitzung. „Wir sind froh, dass dieser schnelle Erfolg stattgefunden hat“, zeigt sich der Bundesinnenminister am Morgen erleichtert und dankt den Sicherheitsbehörden.

Doch es bestehe kein Grund zur Entwarnung. Gab es Mitwisser oder Mittäter? Seehofer will jetzt nicht nachlassen. „Wir werden alles, was menschenmöglich ist, für die Aufklärung dieser schrecklichen Tat tun, ohne Rücksicht auf Ansehen von Personen und Institutionen“, kündigt der CSU-Politiker an. Man werde weiter intensiv ermitteln, „ob es Mitwisser gab oder sogar Mittäter“. Das sei man der Öffentlichkeit schuldig. In welchem Umfeld hat sich der mutmaßliche Täter in der Vergangenheit bewegt? Gehört er zu einem rechtsextremen Netzwerk? Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha erschossen worden. Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen übernommen. Der rechts­extreme Stephan E. war festgenommen worden und sitzt wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft. Das Mordopfer Lübcke war in der Vergangenheit wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge und einer liberalen und humanen Flüchtlingspolitik attackiert und massiv bedroht worden.

Nach Angaben von Teilnehmern der Sondersitzung des Innenausschusses habe sich Generalbundesanwalt Frank nicht zu möglichen Motiven des mutmaßlichen Täters geäußert. Der Rechtsextremist Stephan E. war in der Vergangenheit lange Zeit im Visier der Sicherheitsbehörden gewesen, ist mehrfach vorbestraft, allerdings ab 2009 nach Angaben der Ermittler nicht mehr in Erscheinung getreten und aus dem Fokus geraten. Die Geheimdienste hätten Stephan E. seitdem nicht mehr intensiv auf dem Schirm gehabt, berichtete Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Mittwoch den Innenexperten des Bundestages.

Droht jetzt eine Welle rechtsextremistischer Gewalt? Er rechne nicht mit einer Verschärfung der Sicherheitslage, gab der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, teilweise Entwarnung. Doch für Entwarnung bestehe kein Grund, waren sich die Innenexperten im Bundestag einig. Im Gegenteil: Der Ruf nach Konsequenzen wird lauter. Das Attentat markiere „einen Wendepunkt“, erklärte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka. Er sei überrascht, dass man die rechtsextremen Gefährder nicht nach den gleichen Maßstäben beurteile wie islamistische Gefährder, kritisiert der SPD-Innenexperte die Sicherheitsbehörden.